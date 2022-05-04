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辣妹自爆人獸交　爽喊睡隻狗賺12萬元：我很享受

@vee_godess2 original sound - vee godess

記者張靖榕／綜合外電報導

奈及利亞女子維戈德斯（Veegodess）日前在TikTok上宣稱，自己為了170萬奈拉（約新台幣12.1萬元）和一隻狗發生性行為，當時她坦言人獸交沒什麼，而且自己很享受這筆錢，況且在奈及利亞有多少人見過170萬奈拉放在一起？沒想道事件引起警方關注後，維戈德斯又在新的影片中聲淚俱下，澄清「大家，我沒有和任何狗發生性關係。」

▲維戈德斯宣稱和狗睡過的事蹟被炎上後，爆哭改口 。（圖／翻攝TikTok「Veegodess」）

▲維戈德斯宣稱和狗睡過的事蹟被炎上後，爆哭改口 。（圖／翻攝TikTok「Veegodess」）

綜合外電報導，維戈德斯先前PO出影片聲稱，她和小狗發生性關係並沒有因此得到任何怪病，這點和一般人以為的不同，「有什麼大不了？我只是和隻狗睡了，我又沒殺人。你們每個人，在人生中一定有做過更糟糕的事，但你有看過170萬奈拉嗎？」

@veegodess1

Help me beg my boyfriend. He just broke up with me

original sound - Veegodess

維戈德斯強調自己沒有染病，要網友們不要因此大驚小怪，「我很享受這筆錢」。然而影片很快在奈及利亞引起負面反響，網路上傳出眾多譴責她人獸交的聲音，要求警察將維戈德斯逮捕調查。

發現自己說的話可能引來牢獄之災後，維戈德斯又趕緊拍了一隻新影片，在鏡頭前聲淚俱下，強調自己只是說說而已，並沒有真的跟任何狗睡，只是最近剛和男友分手了，情緒低潮之下才說出這種話，她甚至還在帳號自介中再次強調，「我是維戈德斯，大家，我真的沒有和任何狗睡」，而且她也關閉評論，不讓任何網友留言。

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