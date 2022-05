車臣指揮官「路邊直播」炫戰績　話講一半遭炮擊！慘死瞬間全拍下

記者吳美依/綜合報導

一名車臣指揮官在TikTok直播,大讚部隊擊敗烏克蘭的英勇事蹟,未料話才講到一半,竟被當街炮擊慘死。橘紅色火光炸出、手機噴飛數英尺的奪命瞬間,也被鏡頭拍攝下來。

▲一名車臣指揮官直播時遭炮擊死亡。(圖/翻攝推特@MrKovalenko)

影片中,指揮官走在飽受戰火蹂躪的城市,他表示,部隊成功打敗烏軍,而且只有1人受傷,表現達到「5+」等級的佳績,未料語畢,一枚炮彈卻在身旁爆炸,只見鏡頭畫面一片混亂,最後似乎正面朝下、掉到地上。

前烏克蘭退役軍人、記者科瓦連科(Victor Kovalenko)28日將影片分享至推特,至今已累計逾50萬次觀看。網友猜測,車臣指揮官的手機發出訊號,導致自己成為更明顯的導彈攻擊目標,因為只要有人使用正確設備監看,就能迅速鎖定其位置。

Attention! Graphic video! The Russian unit commander from #Kadyrovites was killed by the shell at the moment of live reporting on social media TikTok that their mission was completed successfully with only one wounded. pic.twitter.com/SugqOFaPZ9