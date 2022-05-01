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麥當勞員工曝「這飲料」絕對不要點　她看食譜嚇壞：再也不喝

▲▼ 麥當勞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

麥當勞前員工妮可表示，她看過食譜後，再也不敢喝甜茶（sweet tea）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國女子妮可（Nicole Weiser）曾在麥當勞任職3年，期間還升遷當上分店經理，但她得知餐點烹煮及調製方法後，卻再也不敢喝「甜茶」（sweet tea），也建議大家最好不要點。

妮可任職期間，內場有2桶4加侖（約15公升）茶桶，紅色是甜茶、綠色是無糖茶。其中，甜茶調製比例為每1加侖茶、加入1磅糖，因此紅色茶桶每次倒出4加侖（15公升），裡面竟是滿滿4磅（約1.8公斤）的糖。她在TikTok上忍不住表示，「我注意到這點後，就不再喝甜茶了。」

麥當勞沒有回應《太陽報》關於餐點詳細營養成分的提問。但另一名前員工留言表示，「我十幾歲時在那工作，被教導如何製作甜茶時，簡直說不出話來。」

許多網友紛紛留言，「難道看食譜之前喝不出來有多甜嗎？」、「我現在幾乎不喝汽水了。」、「堅持喝水吧！」、「我每個月大概只喝兩次含糖飲料。」也有人指出，「但這就是我們喜歡甜茶的原因。」、「知道某樣東西很甜，跟知道裡面到底有多少糖是不一樣的事情。」

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