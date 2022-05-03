金門+5！累計確診近百例　縣府宣布：中低收入戶發放快篩兌換券

記者林名揚、莊智勝／金門報導

指揮中心宣布今(3日)新增本土2萬3102例，其中金門縣新增5例，累計確診98例，目前尚有55例收治中，均為無症、或輕症。另經衛生局疫調，密切接觸者已匡列居家隔離者41人，解除居家隔離147例，目前居家隔離64例。金門縣府指出，考量低收入戶與中低收入戶為經濟弱勢族群，為減輕負擔，下周一(9日)將發放每戶2張面額500元的快篩試劑兌換券，預估有381戶受惠。

▲縣長楊鎮浯說明疫情。（圖／金門縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣府表示，今新增5名確診者，分別為個案1(K94)，女，30多歲，已接種3劑疫苗，為居家隔離陰轉陽，5月2日有頭痛、喉嚨痛、流鼻水症狀，至部立金門醫院PCR採檢確診，CT：14.13；個案2(K95)，男，30多歲，已接種3劑疫苗，為居家隔離陰轉陽，5月2日有喉嚨痛、流鼻水、發燒、全身倦怠、咳嗽症狀，至部立金門醫院PCR採檢確診，CT：25.24。

個案3(K96)，男，80多歲，已接種3劑疫苗，列居家隔離者，5月2日至部立金門醫院PCR採檢確診，CT：18.41。個案4(K97)，女，70多歲，已接種3劑疫苗，列居家隔離者，5月2日至部立金門醫院PCR採檢確診，CT：15.23。個案5(K98)，女，30多歲，已接種3劑疫苗，列居家隔離者，5月2日至部立金門醫院PCR採檢確診，CT：13.8。

縣府表示，目前金門全縣累計確診案例已來到98例，其中有55例尚在收治中，均屬無症狀、或輕症。

針對快篩試劑發放，縣府指出，考量低收入戶與中低收入戶為經濟弱勢族群，為減輕渠等經濟壓力與負擔，縣府將於下週一(9日)，發放每戶兩張面額500元的快篩試劑兌換劵，讓弱勢家庭不會因為要購買快篩試劑而增加經濟負擔。

縣府昨(2)日發布國小以下學童，自今(3)日至13日實施線上學習，對於給與需照顧學童員工有薪照顧假的雇主，由雇主提出證明，以每一家戶且不重複，提供雇主每日800元補貼，受理時間自5月13日至31日，實施辦法與細節，將在下週一(9日)對外公告。

縣府呼籲鄉親，疫情期間應減少參與集會、餐敘及大型活動，宴席不得逐桌敬酒敬茶，用餐盡量採用外帶方式，落實手部衛生、咳嗽禮節，以及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

縣府表示，病例數依中央認定原則，區分為本縣與非本縣，有時按居住地，有時則採足跡發生地，縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否在金門活動為認定原則，以防疫從嚴為最高原則，故本縣公布的案例數可能會與中央公布數會有差異。