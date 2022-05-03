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屏東+292再攀高！學童疫苗173人施打　屏東市、生果菜市場列足跡

▲屏東市和生市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市和生市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(3日)新增292例本土確診個案，再創新高，校園疫苗施打4校，計有173名學生接種，施打狀況均良好，沒有異常。

▲屏東市和生市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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縣府統計截至5月3日，居家隔離現管人數266人，解除隔離1305人。5歲以下確診累計共99例，無重症，33例解隔離。居家照護累計申請有846人符合資格。

衛生局表示，縣內居家照護體系，確診者經由醫院專業評估後，符合居家照護者再轉給基層診所醫師人員進行10天的健康關懷服務，但近期確診量激增，為使民眾儘早獲得服務，減少基層診所的服務壓力，衛生局協調各鄉鎮市衛生所加入居家照護行列，由專業健康評估到每日關懷服務一手包辦。

6-11歲學童3日施打疫苗的學校有霧臺國小、大潭國小、崇文國小、青葉國小，總計173名學童接種，佔總學生數44%。其中大潭國小學生數121人，43人登記施打；霧臺國小（校本部）學生數43人，預定施打人數29人，實際施打28人；崇文國小學生數219人，預訂施打76人，實際施打72人；青葉國小學生數38人，預定施打人數34人，實際施打30人。

全校班級暫停實體課程校數3校30班：烏龍國小、鹽埔國小、墾丁國小。部分班級暫停實體課程校數42校77班：屏東高工、屏東女中、東港海事、恆春工商、鹽埔國中、鶴聲國中、東新國中、新園國中、滿州國中、長治國中、車城國小、塔樓國小、新圍國小、僑勇國小、潮昇國小、凌雲國小、東光國小、唐榮國小、麟洛國小、光華國小、東勢國小、瑞光國小、屏東高中、恆春國中、車城國中、東港國小、東隆國小、東興國小、復興國小、恆春國小、長樂國小、廣安國小、勝利國小、新園國小、鹽州國小、東寧國小、明正國中、民生家商、東港高中、信義國小、崇蘭國小、鶴聲國小。

針對人潮易聚集的公共場所足跡點屏東市和生果菜市場，縣府則已全面進行清消作業。

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