北市下週恐「軟封城」？　黃珊珊曝觀察指標：緊盯醫療量能

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

中央針對居家隔離擬再鬆綁，指揮中心擬將以「打滿第三劑加快篩」取代現行的居家隔離措施，並可望6月中上路，指揮官陳時中3日也證實，確實有這類規劃。不過，台北市副市長黃珊珊直言，「6月中（旬）？現在是5月初，先把日子過到5月中吧！」至於北市下週是否有可能「軟封城」？黃珊珊回應，會緊盯醫療量能，且床數已增加至1600多床，希望週轉率可以高一點。

由於台北市長柯文哲的隨扈快篩陽性，使柯文哲臨時取消視察聯合醫院行程，改派台北市副市長黃珊珊到場。

被問到指揮中心規劃6月中旬全面免居隔，黃珊珊聽聞問題時先是思考了一下，接著表示「6月中⋯現在5月初，所以6月中的事，先看能不能把日子過到5月中吧！」還不知道6月中會發生什麼事情，能夠將5月中以前的疫情高峰降低，才是最重要的事情。

另外，由於柯文哲2日稱醫療量能只能再撐2、3天，被問到下週有無可能「軟封城」？黃珊珊回應，今天醫院空床還有500多床，且每天新增住院人數約100人，會緊盯醫療量能，且床數已增加至1600多床，希望週轉率可以高一點。

黃珊珊提及，專責防疫旅館也還有8、900張空床，希望可以減輕醫院量能，讓中重症者到醫院接受良好治療，今天台北市新增4806例確診，有多少比例會住院，以及500多張空床可以營運多久，是台北市政府每天在思考和計算的事情。