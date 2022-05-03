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台電桃園區處新卸任處長交接　黃志榮：延續穩定供電服務用戶

▲台電桃園區處新卸任處長黃志榮、楊顯輝交接。（圖／桃園區處提供）

▲台電桃園區處新卸任處長黃志榮、楊顯輝（左)交接。（圖／桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區營業處3日舉行新卸任處長黃志榮、楊顯輝交接，因為疫情關係，雖未邀請地方人士觀禮，但因桃園是國門之都、且工業聚落為全國第一，該區處在穩定供電及配合政府推動綠能政策，相當重要，使區處長的交接受到關切。據指出，新任處長黃志榮由屏東區處調任，卸任處長楊顯輝榮升配電處處長。

▲台電桃園區處新卸任處長黃志榮、楊顯輝交接。（圖／桃園區處提供）

▲楊顯輝榮升配電處處長。（圖／桃園區處提供）

卸任處長楊顯輝表示，到任桃園區處1年4個月的日子，感謝同仁齊心合力發揮團隊精神，創造許多卓越輝煌的績效，在停電搶修、用戶服務及與地方機關合作時，均獲得許多正面的肯定；尤其是許多年輕同仁無限付出，為穩定供電及服務品質提昇努力，一棒接一棒，讓他永遠懷念在桃園區處服務的日子。

▲台電桃園區處新卸任處長黃志榮、楊顯輝交接。（圖／桃園區處提供）

▲新任處長黃志榮由屏東區處調任桃園。（圖／桃園區處提供）

新任處長黃志榮說，由屏東區處調任桃園，桃園是國門之都、且工業聚落為全國第一，肩負責任更大，但他堅信「人對了，方向有了，台電就會持續進步」。黃處長並擬定：工作安全、勞資和諧、穩定供電、服務至上、防疫成功5個工作方向，期在桃園區處陣容堅強的團隊努力下，合力建構一個更安全、更和諧、更健康、更有溫度的服務品質。

台電桃園區營業處新卸任處長交接典禮，由台電副總經理陳銘樹監交。據指出，桃園區營業處新任處長黃志榮於民國76年進入台電服務，由基層升任主管，歷任台中、高雄區處副處及屏東區處處長等，資歷完整，具備豐富配電工程、電務、工安等實務及管理經驗。

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