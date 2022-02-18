雲林縣警局交接佈達　張麗善親持：期共營造有溫度的團隊

▲雲林縣警察局新任主任秘書、督察長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮，今日上午於警察局大禮堂舉行，由縣長張麗善親自主持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局新任主任秘書、督察長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮，今(18)日上午於警察局大禮堂舉行，縣長張麗善親自主持，期許各警察同仁能在李謀旺局長領導之下，同心協力，繼續為治安、交通等警政工作努力，共同守護鄉親生命財產安全。

雲林縣長張麗善致詞表示，首先恭賀警察局顏主任秘書榮泰榮陞臺中市政府警察局督察、何督察長正光榮陞高雄市政府警察局督察、蔡分局長進明榮陞澎湖縣警察局主任秘書、黃分局長維章榮調嘉義縣警察局民雄分局分局長、張分局長明盛榮調苗栗縣警察局頭份分局分局長，感謝他們過去對本縣治安、交通及為民服務工作的付出與卓越的表現，使本縣縣民有更安全與優質的生活空間，並祝福他們日後工作順遂、萬事如意。

▲新任斗六分局分局長陳鴻忠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

新任主任秘書蘇保安，由金門縣警察局督察長調任，蘇員係中央警察大學警政研究所博士、中央警察大學59期公共安全系畢業，曾任新竹市警察局第三分局分局長、基隆市警察局第四分局分局長。

新任督察長張益禎，由花蓮縣警察局督察長調任，張員係中央警察大學警政研究所碩士、中央警察大學公共安全學系55期畢業，曾任新竹市警察局第一分局分局長、內政部警政署保安警察第三總隊督察長。

▲新任虎尾分局分局長廖志明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

新任斗六分局分局長陳鴻忠，由嘉義縣警察局朴子分局分局長調任，陳員係中央警察大學行政警察學系58期畢業，曾任高雄市政府警察局鼓山分局督察組組長、屏東縣政府警察局恆春分局分局長。

新任虎尾分局分局長廖志明，由苗栗縣警察局大湖分局分局長調任，廖員係國立勤益科技大學資訊管理系碩士、中央警察大學行政警察學系62期畢業，曾任臺中市政府警察局太平分局防治組組長及該分局保安民防組組長。

新任西螺分局分局長吳俊德，由嘉義縣警察局中埔分局分局長調任，吳員係中央警察大學行政警察學系60期畢業，曾任臺南市政府警察局第二分局偵查隊隊長、臺南市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊隊長。

張麗善最後提到，警政工作需要全體警察同仁一條心，中央和地方合作、縣府各局處等多方面的結合，整合行政資源，發揮團隊精神，以秉持積極勤勉的心態勇於任事，守護縣民生命及財產安全。新人新氣象，期勉所有警察同仁視縣民的小事為警察的大事，並希望新任同仁就任後，能發揮所長，與各界同心協力，共同營造一個有溫度的團隊，創造更美好的雲林縣。

▲新任西螺分局分局長吳俊德。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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