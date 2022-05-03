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台電屏東區營業處新任處長交接　場面簡單隆重

▲屏東區處新任處長顧育成（右）、台電副總經理陳銘樹（中）、屏東區處卸任處長黃志榮（左） 。（圖／台電提供，下同）

▲屏東區處新任處長顧育成（右）、台電副總經理陳銘樹（中）、屏東區處卸任處長黃志榮（左） 。（圖／台電提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區營業處今（3）日舉行新、卸任處長交接典禮；儀式由台電公司副總經理陳銘樹擔任監交人，原任處長黃志榮調任台電桃園區營業處長，遺缺由原任職台中區處副處長顧育成接任，考量國內疫情日趨嚴重，交接典禮不對外邀約，僅台電公司部分處長及電力工會常務理事全程觀禮祝賀，典禮簡單隆重。

▲屏東區處新任處長顧育成（右）、台電副總經理陳銘樹（中）、屏東區處卸任處長黃志榮（左） 。（圖／台電提供，下同）

▲屏東區處新任處長顧育成（右）、台電副總經理陳銘樹（中）、屏東區處卸任處長黃志榮（左） 。（圖／台電提供，下同）

監交人副總經理陳銘樹表示，卸任處長黃志榮作風穩健踏實，自去年12月調任屏東區處處長至今共5個月期間，對外與縣市政府、民代等維持良好互動，以身作則，率領團隊戮力達成各項任務，尤其在推動學校冷氣安裝計畫專案及防災型微電網建置不遺餘力，深獲長官及各界肯定。

新任處長顧育成指出，未來會秉持工安第一，持續推動屏東地區強化配電線路防災韌性及老舊被覆線汰換工程等重大工程，並落實防疫及風險控管，也將落實台電「誠信、關懷、服務、成長」的經營理念，對內強化防疫效能及風險控管，對外加強與地方政府的溝通協調合作，儘量做到滿足用戶的用電需求，對內力求勞資和諧，確保員工及承攬商的工作安全，最後更要努力做到台電是好厝邊、好鄰居，期許台電的用心，讓屏東鄉親用電放心。

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