專家估年底有望脫口罩　陳時中曝解封時機「生活限制會大幅放寬」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情下口罩令持續，專家認為應該至少第三劑要達到7成，自然感染和疫苗涵蓋率加起來要8~9成才會比較適合，最快年底有機會解封口罩。指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，隨著自然感染與疫苗覆蓋率變高，相關行為限制、生活限制會放寬，但口罩可能需要戴久一點，比其他放寬慢一些些。

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增23,139例COVID-19確定病例，分別為23,102例本土個案及37例境外移入(14例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增5例死亡。本土個案個案分布為新北市(8,278例)、臺北市(4,806例)、桃園市(3,604例)、基隆市(1,220例)、臺中市(1,196例)。

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針對放寬口罩令與和病毒共存，陳時中表示，隨著自然感染跟疫苗覆蓋率高，相關「非藥物介入措施」（NPI）措施如勤洗手仍然是大家應該盡量做，戴口罩只會有些微改變，會改變最多大概等到覆蓋率、保護力好的時候，對相關行為限制，或生活限制會大幅放寬，也就是說，口罩可能需要再稍微戴久一點，會比其他放寬來得慢一些些。

陳時中表示，我們現在從清零走向跟病毒共存的路，隨著染疫率越來越高、自然防禦就會越來越好，疫苗施打越來越高，自然形成跟人為形成，加上NPI，希望一定疫情範圍內變成流感化情形。