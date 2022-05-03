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台中府會餐敘再爆確診者...還有10里長在場　累計17人染疫

▲本周市議會舉行教育文化委員會質詢。（圖／記者游瓊華攝）

▲本周台中市議會舉行教育文化委員會質詢，但四局局長都確診，全改由副局長代打備詢。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市府會餐敘群聚案再爆新增個案，一名未在與會名單中的議會職員也確診，且傳出地政交通委員會餐敘有超過10名基層里長與會，也有里長染疫，累計兩場餐敘不包括里長就已經有17人確診，市府強調，下午三點記者會統一說明。

本周市議會舉行教育文化委員會質詢，由於新聞局、文化局、教育局以及運動局長都確診，全由副局長代打上陣備詢，多位議員也都改為書面質詢。

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台中市議會教育文化委員會在26日於沙鹿舉辦餐會、28日交通地政委員會餐會在市區舉辦餐會，但先後傳出局長確診。先是文化局長陳佳君確診，之後包括教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新、觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金、地政局副局長朱上岸以及兩位副市長令狐榮達、黃國榮都染疫，另外加上三名市議員，李中、江肇國、王立任，還有5名市府、議會同仁也確診，累計共有17人染疫。

據悉，今天新確診的議會工作人員並無在餐敘名單中，僅在門口招呼賓客；而交通地政餐會不僅府會人員參加之外，連某區里長也幾乎都出席，坐滿一桌，也傳出有里長確診，對此市府強調一切等到下午3點疫情記者會統一說明。

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