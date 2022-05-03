台大認了「安排確診生睡地下室帳篷」！　曝難題：正在洽談包棟宿舍

▲台大指出，因隔離宿舍量能不足，僅能先安置同學於宿舍地下室。（圖／翻攝Dcard）



記者許展溢／台北報導

台大有確診學生發文抱怨被安置在會議室進行隔離，且沒衛浴設備外，只能躺睡袋睡覺，周圍還有蟑螂。有學生也PO出學校在地下室搭帳篷當成隔離空間照片，引起議論。校方今（3日）回應，和所有大專院校一樣，都遇到了安置上的難題，但同仁不眠不休處理了一個月，正洽談包棟外地館舍作為住宿生確診者的隔離宿舍。

台大指出，自疫情升溫以來，在未全校停課的狀況下，學生宿舍為校內最大群聚場所，如同所有大專院校一樣，皆已遇到安置上的難題，住宿組同仁已不眠不休1個月，處理住宿生確診者及密切接觸者的移出與轉置。按照教育部現行指引，除中重症確診個案外，其餘不得送往醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館，且輕症和居家隔離者以「返家」照護和隔離為原則。

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台大表示，因學期中無法清空校內宿舍作為隔離宿舍，已承租捷絲旅尊賢會館全棟作為住宿生密切接觸者的隔離宿舍，現正洽談包棟外地館舍作為住宿生確診者的隔離宿舍，初估於學期末前需投入近千萬元經費照護住宿同學，本校責無旁貸。

▲台大確診生「會議室隔離」睡袋過夜！晚上蟑螂亂跑崩潰：好想洗澡。（圖／翻攝臉書）



台大提到，然因政府收納確診者的居處有限，對於需隔離的本地住宿生，本校均按教育部指示，勸導其返家隔離，但無法強迫同學。學校的捷絲旅密切接觸者隔離宿舍須將有限資源使用在境外生、離島生、遠地生等返家有困難的同學身上。

台大強調，在資源有限狀況下，僅能在符合防疫規範及現有防疫量能之下，將未返家的確診者安置於宿舍公共空間內。光5月1日、2日，學校即有86人確診，其中包含學生社團因大型聚餐活動導致確診，並匡列超過20位密切接觸者的突發事件。因隔離宿舍量能不足，學校僅能先安置同學於宿舍地下室（原有健身房、休憩區者），並提供帳棚、睡袋、飲水等因應，等待陸續移出。學校的住宿組輔導員亦透過通訊軟體（如Line）或電話聯繫、關心同學，絕無不理會同學的情事。