　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大博士生校內被車撞　校方初判無關超速

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校內日前發生車禍。示意圖，非新聞事件車輛。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

台大傳出日前有博士生在校內發生車禍，緊急送醫治療。台大校方今天表示，初步研判與超速無關，校內重要路段與熱點都已設速限警告，未來將強化取締違規。

台灣大學化學系副教授徐丞志日前在臉書發文提到，實驗室最資深的博士生在台大校園內離系館不到20公尺的小椰林道上被汽車撞到，送往台大醫院緊急動手術，博士生左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐丞志指出，從肇事現場狀況來看，學生是被汽車從後方追撞後，臉部著地且在車底下又被拖行約兩個車身才停下來，幸好有後背包卡在後腦勺和車體間，腦部才沒受重傷；後來見義勇為的學生和教職員們把車體抬起，博士生被隨後的消防隊員從車體下救出來。

由於台大校園內速限20公里，徐丞志表示，自己在台大從學生到當老師20年，第一次在校園內看到這樣嚴重的車禍，他本以為是在外面的道路，知道是在校內被撞，第一時間覺得完全不可置信。

台灣大學校方今天透過文字回應中央社，有關日前車禍一事，雙方正積極處理後續事宜；學校除了關心傷者康復情形，有關於雙方身分，基於尊重雙方隱私，學校不便說明，也請媒體勿誤信謠言，避免傷害相關人士。

關於事故原因，台大校方指出，經初步研判與超速無關，但學校在重要路段與熱點已設有速限警告與超速違規取締，未來除了持續加強校園交通安全宣導，也要求駐衛警強化校園交通稽查，取締違規。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
梧桐妹16歲「身材變超辣」！解放蜜桃臀　比基尼照曝光
快訊／剃頭有效！國民黨大安文山議員初選　人選出爐
台大博士生校內被撞重傷！　肇事女駕駛身分曝
吳念庭確診新冠肺炎！　抹消註冊一軍
台大醫：3警示徵兆快就醫！　1方法自測「恐呼吸衰竭進行中」
南橫開通首日塞爆成停車場！　超商貨架被掃光
連千毅直播「突接地方大哥來電」！對方身分起底　他秒變臉
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵51「已開6班臨時區間車」載了1144人　類火車疏運609旅客

不是反公司化！台鐵為何「停駛不加班」　員工揭1原因：草案沒提到

大人小孩咳嗽排急診　醫籲快篩代替PCR：官員來第一線看看

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　首班臨時列車順利發出

台鐵大停駛疏運冷清　類火車僅192人搭、加班車載運767人

北市交響樂團成員快篩陽性！下午衛武營音樂會緊急喊卡

台大博士生校內被車撞　校方初判無關超速

嬰高燒翻白眼！急診等1小時不治　醫翻出「這句被出征實話」

快訊／統測286人確診、2441考生使用隔離試場「同創新高」

快訊／確診個案「自主回報疫調系統」今上路　陳時中14:00說明

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

台鐵51「已開6班臨時區間車」載了1144人　類火車疏運609旅客

不是反公司化！台鐵為何「停駛不加班」　員工揭1原因：草案沒提到

大人小孩咳嗽排急診　醫籲快篩代替PCR：官員來第一線看看

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　首班臨時列車順利發出

台鐵大停駛疏運冷清　類火車僅192人搭、加班車載運767人

北市交響樂團成員快篩陽性！下午衛武營音樂會緊急喊卡

台大博士生校內被車撞　校方初判無關超速

嬰高燒翻白眼！急診等1小時不治　醫翻出「這句被出征實話」

快訊／統測286人確診、2441考生使用隔離試場「同創新高」

快訊／確診個案「自主回報疫調系統」今上路　陳時中14:00說明

台鐵51「已開6班臨時區間車」載了1144人　類火車疏運609旅客

屏東黑鮪魚季明星秀　5／7玖壹壹、謝金燕、梁文音強勢登場

南橫開通首日奇景！管制站緊急後拉26公里　寶來周邊塞成停車場

處理車禍…新北警剛出派出所　驚見男子馬路中央「狂噴一攤」

民眾報警有人自焚！吳姍儒慶生「酒精膏愛心」囧被盤查

創作蝙蝠俠、復仇者等經典角色！美國漫畫家亞當斯離世　享壽80歲

鐵皮電腦倉庫起火...濃煙狂竄遮天　17輛消防車緊急灌救

5月飯店「住房買1送1」優惠攻略！每人每晚1500起　還附早餐、泡湯

癡漢汪嘴裡咬著一條「透明軟Ｑ黑色蛇」？媽無奈：貼身衣物牠都愛

還帶方向燈！他笑稱「這東東」跑蠻快　售價一曝下巴掉了

說好拍照到了現場變上床！AV女優集體出走　揭工作黑暗面

生活熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

小孩確診插管　醫提醒出現4症狀快送醫

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

「全台確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！

確診自主回報疫調今上線　教你怎麼填

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　首班臨時列車順利發出

今起全台連下3天！明探16℃　水氣最多時間曝

真的有「類火車」！　網一看酸爆

更多熱門

相關新聞

車逆向騎上橋墩　畫面曝光網驚：太絕

車逆向騎上橋墩　畫面曝光網驚：太絕

嘉義一小客車於昨(30日)因速度過快，失控逆向衝上嘉雄陸橋橋墩，卡在橋墩上動彈不得車頭全毀，零件飛散一地，而逆向騎上橋墩的離奇姿勢，讓網友紛紛表示「這樣也可以出事，一個字『絕』」、「擱淺了啦」、「導航害的」、「這要怎樣才能開往那個方向啊」，所幸其他車輛沒受到影響，男駕駛已送醫救治，肇事原因由交警調查中。

15歲少年騎車載友　路口與紅牌重機碰撞1死

15歲少年騎車載友　路口與紅牌重機碰撞1死

台大校園重大車禍　博士生被撞進加護病房

台大校園重大車禍　博士生被撞進加護病房

即／國1岡山段2車追撞！　北上車流回堵4km

即／國1岡山段2車追撞！　北上車流回堵4km

台大：5/4起有確診者課程遠距到期末

台大：5/4起有確診者課程遠距到期末

關鍵字：

台大車禍

讀者迴響

熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

小胸女星突曬爆乳照　老公崩潰

柯佳嬿深夜解析　疑洩坤達寵妻行為

台大校園重大車禍　博士生被撞進加護病房

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面