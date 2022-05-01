台大博士生校內被車撞　校方初判無關超速

▲台大校內日前發生車禍。示意圖，非新聞事件車輛。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

台大傳出日前有博士生在校內發生車禍，緊急送醫治療。台大校方今天表示，初步研判與超速無關，校內重要路段與熱點都已設速限警告，未來將強化取締違規。

台灣大學化學系副教授徐丞志日前在臉書發文提到，實驗室最資深的博士生在台大校園內離系館不到20公尺的小椰林道上被汽車撞到，送往台大醫院緊急動手術，博士生左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷。

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徐丞志指出，從肇事現場狀況來看，學生是被汽車從後方追撞後，臉部著地且在車底下又被拖行約兩個車身才停下來，幸好有後背包卡在後腦勺和車體間，腦部才沒受重傷；後來見義勇為的學生和教職員們把車體抬起，博士生被隨後的消防隊員從車體下救出來。

由於台大校園內速限20公里，徐丞志表示，自己在台大從學生到當老師20年，第一次在校園內看到這樣嚴重的車禍，他本以為是在外面的道路，知道是在校內被撞，第一時間覺得完全不可置信。

台灣大學校方今天透過文字回應中央社，有關日前車禍一事，雙方正積極處理後續事宜；學校除了關心傷者康復情形，有關於雙方身分，基於尊重雙方隱私，學校不便說明，也請媒體勿誤信謠言，避免傷害相關人士。

關於事故原因，台大校方指出，經初步研判與超速無關，但學校在重要路段與熱點已設有速限警告與超速違規取締，未來除了持續加強校園交通安全宣導，也要求駐衛警強化校園交通稽查，取締違規。