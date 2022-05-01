台大校園罕見重大車禍　「限速20公里」博士生被撞進加護病房

▲台大校園椰林大道發生重大車禍，一名博士生被撞傷重，手術後送加護病房。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

國立台灣大學4月29日發生一起嚴重車禍，一名博士生騎單車行經校園內的椰林大道，不料遭汽車撞上，當場遭拖行數公尺，傷勢嚴重，被救出後送醫急救，尚在加護病房觀察。由於台大校內限速僅20公里，卻發生如此嚴重的車禍，引起師生一陣師生譁然。

台大化學系副教授徐丞志在臉書揭露，傷者是他實驗室裡最資深的一位博士生，29日早上在距離系館不到20公尺的小椰林道上被汽車追撞，導致整個人當場被捲進車底，以臉部著地的姿勢被拖行了近2個車身長，所幸背包卡在後腦勺跟車體之間，腦部才沒受到重傷。

徐丞志指出，車禍當下一群學生及教職員見義勇為，合力把車體抬起，再由消防員將人從車體下救出，但這位博士生從頭到腳都卡在車底板，「光想到就好痛」。送醫後，博士生左側鎖骨骨折、肝臟挫傷、四肢嚴重外傷，緊急動手術後，目前仍在加護病房觀察，所幸情況穩定。

徐丞志說，他在台大從學生到當老師20年了，第一次在校園內看到這樣嚴重的車禍，而且還是自己的學生被撞，所以第一時間得知是校內車禍，實在難以置信，「在校園內速限才20公里的道路上，被撞成這樣，當老師的實在是很難過。」

至於台大校園內是否適用《道路交通處罰條例》？徐丞志回應，其實是不適用的，狀況跟停車場的事故類似，所以肇事車主不會有交通事故的案底，但過失傷害罪仍然成立；輕傷是告訴乃論，重傷則是公訴罪。