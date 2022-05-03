紐約疫情回升！Omicron亞變種狂傳「確診增4倍」　恐恢復防疫限制

▲美國紐約市在3月初取消了大部分的防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約市在3月初取消了大部分的防疫措施，但近來單日確診數卻從每日600例增至2500例，讓病毒傳播風險等級提高，有可能會讓紐約市重新恢復原先的防疫限制，加上紐約市成年人第三劑疫苗的接種率僅45％，讓人擔心疫情可能出現反彈。

根據《紐約時報》報導，受到Omicron病毒亞型變種BA.2影響，紐約市的每日確診數已經從3月初的每日600例，增至近日的2500例，大致跟去年Delta病毒的規模相當。不過，實際上的確診數可能更高，因為許多民眾都是在家中進行快篩，而官方數字並不涵蓋這些。

▲紐約市的每日確診數已經從3月初的每日600例，增至近日的2500例。（圖／路透）



紐約市目前平均每天住院數約為50多人，死亡數為4至5人，顯示住院和死亡率相較於今年1月還是相當低；今年1月每天新增1萬人住院、120人病歿。隨著確診數不斷增加，紐約市的病毒傳播風險已經從原先最低的綠色警示，提升至高一階的黃色，讓人擔心是否會重啟部分防疫規定。

紐約市現階段先暫緩幼稚園、日托中心免戴口罩的計畫，紐約市長亞當斯（Eric Adams）2日表示，目前正在密切關注新冠肺炎的確診數、住院數和死亡數，現在還沒有立刻恢復相關防疫規定的計畫，「我們還沒到那步，我們不能再關閉這座城市了。」

紐約市在3月初鬆綁防疫規定，民眾進入餐廳、健身房和電影院等場所，不必再出示俗稱「紐約之鑰」的接種證明，中小學也不用戴著口罩上課。儘管市長保證現階段防疫不會升級，但專家也擔心，現在紐約市東北部已經是疫情嚴重的紅色警戒區，加上紐約市僅有45％的成年人接種了疫苗加強針，疫情有可能進一步惡化。

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