穿外套也擋不住寒意！他喊「台灣冬天讓人不適」　網嘆：還會下雨

▲台灣冬天特別寒冷？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

這幾天越來越有冬天的感覺，溫度低得很有感！近日就有網友發文比較了台灣與其他國家的冬季差異，直指台灣的濕冷和強勁的風，都讓人感到極度不適，甚至比去某些低溫國家還要難受。貼文曝光後，引起討論。

網友喊台灣冬季「風超大」

這名網友在PTT上，以「為什麼不承認台灣冬天令人很不舒服」為標題發文表示，提到台灣冬季濕冷，且風又非常大，除了南投以外，其餘地區的風就是一直吹，讓人很不舒服。他強調，台灣離海洋太近，冷空氣含有水分，就算穿了外套，還是抵擋不住寒意。

德國5度很舒服？網友歐陸冬天只有爽

原PO接著拿其他國家來比較，指出在德國，即使才5度，出門也真的覺得還好，因為天氣乾燥、沒有風，穿外套反而覺得舒服、溫暖。另外，如果是南韓和英國的話，他認為也是因為離海洋太近，所以同樣很冷，大家不覺得台灣冬天很讓人不舒服嗎？

台灣冬天特別冷？網友看法不一

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「濕度本來就會造成體感溫度比實際更低」、「北部冬天刺入骨頭裡的冷，冷就算了，還下雨，雨還不小，有夠慘」、「冬天去韓國、日本東北地區、瑞典，室外真的是冷到X北，手指都不敢露出來以免凍傷」、「誰不承認？尤其北部人，每個都這樣覺得吧」、「北台灣就是冬寒冷、夏炙熱」。

也有些網友則表示，「那只是不舒服，不是真的比較冷啊」、「台灣都快沒四季、冬天短到不行了，還有什麼好X北」、「夏天才真的令人不舒服」、「你不要把乾冷講得多美好，你不塗個凡士林、綿羊油，皮膚會開始裂」、「乾冷我反而無法，不擦乳液整個人會裂開」。