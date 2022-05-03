桃園長照機構爆群聚！13住民+1工作人員快篩陽　醫院進駐採檢

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導
指揮中心3日宣布台灣新增2萬3102例本土病例，其中桃園新增3604例，對此，桃園市長鄭文燦也說明特殊個案，其中一起為長照中心群聚，該長照機構有住民於2日反應身體不適，緊急採檢後發現機構內13位住民與1名工作人員快篩陽性，目前市府也緊急加派醫療團隊入駐，為156名住民與工作人員進行PCR採檢，目前採檢結果尚未出爐。
▲0503桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）
鄭文燦指出，該長照機構有住民在5月2日反應身體不適，該機構也緊急對住民進行快篩後發現，共有13位住民與1位工作人員採檢後呈現陽性反應，緊急向市府通報後，桃市府也在第一時間派遣醫療團隊進駐為該機構進行PCR採檢，一共採檢69位工作人員與87位住民，共156位，目前採檢結果尚未出爐，而該機構住民現階段則加強分倉分流照顧，教保員與住民房間就地隔離，同步加強環境清消，以等待結果出爐。
鄭文燦表示，自國內疫情爆發以來，桃園市的陽性率也從4月初不到一個百分點，陸續上升至百分之10以上，目前市府也有提供綠色通道供快篩陽性民眾可以迅速採檢，加上快篩試劑藥局每天僅配給到78份，民眾不一定都買的到，因此認為6個社區採檢站還是有必要開放民眾採檢，呼籲民眾有症狀就前往採檢。 他透露，目前國內確診與隔離的民眾數量都非常多，希望中央政府待快篩試劑國內徵用與國外進口充足以後，也能下放到除藥局以外其他通路舖貨，讓民眾方便買的到，尤其台灣疫情還在上升段，還沒來到山頂，確診增加成長率恐達20%至30%，為避免民眾恐慌，快篩試劑應盡快普及到各通路中。 此外，5月2日起國小學童可接種莫德納疫苗，主要對象為6至12歲孩童，桃園市內約有國小13萬1000多名學童，目前約有48%家長同意接種疫苗，人數約為6萬3000多人，有部分家長選擇安排孩童到校施打，或到合作院所施打；不過由於有的班級停課，這部分也會等到停課結束後再施打，所幸目前桃園市內學童接種完畢後，暫時無傳出不適現象。
鄭文燦表示，自國內疫情爆發以來，桃園市的陽性率也從4月初不到一個百分點，陸續上升至百分之10以上，目前市府也有提供綠色通道供快篩陽性民眾可以迅速採檢，加上快篩試劑藥局每天僅配給到78份，民眾不一定都買的到，因此認為6個社區採檢站還是有必要開放民眾採檢，呼籲民眾有症狀就前往採檢。
他透露，目前國內確診與隔離的民眾數量都非常多，希望中央政府待快篩試劑國內徵用與國外進口充足以後，也能下放到除藥局以外其他通路舖貨，讓民眾方便買的到，尤其台灣疫情還在上升段，還沒來到山頂，確診增加成長率恐達20%至30%，為避免民眾恐慌，快篩試劑應盡快普及到各通路中。
此外，5月2日起國小學童可接種莫德納疫苗，主要對象為6至12歲孩童，桃園市內約有國小13萬1000多名學童，目前約有48%家長同意接種疫苗，人數約為6萬3000多人，有部分家長選擇安排孩童到校施打，或到合作院所施打；不過由於有的班級停課，這部分也會等到停課結束後再施打，所幸目前桃園市內學童接種完畢後，暫時無傳出不適現象。
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