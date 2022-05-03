桃園長照機構爆群聚！13住民+1工作人員快篩陽　醫院進駐採檢

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心3日宣布台灣新增2萬3102例本土病例，其中桃園新增3604例，對此，桃園市長鄭文燦也說明特殊個案，其中一起為長照中心群聚，該長照機構有住民於2日反應身體不適，緊急採檢後發現機構內13位住民與1名工作人員快篩陽性，目前市府也緊急加派醫療團隊入駐，為156名住民與工作人員進行PCR採檢，目前採檢結果尚未出爐。

▲0503桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



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鄭文燦指出，該長照機構有住民在5月2日反應身體不適，該機構也緊急對住民進行快篩後發現，共有13位住民與1位工作人員採檢後呈現陽性反應，緊急向市府通報後，桃市府也在第一時間派遣醫療團隊進駐為該機構進行PCR採檢，一共採檢69位工作人員與87位住民，共156位，目前採檢結果尚未出爐，而該機構住民現階段則加強分倉分流照顧，教保員與住民房間就地隔離，同步加強環境清消，以等待結果出爐。