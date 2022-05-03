快訊／南韓出現首例Omicron亞種變異株「BA.2.12.1」感染者

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎Omicron的變種病毒BA.2.12.1在美國紐約快速擴散，造成疫情持續升溫。南韓防疫當局稍早表示，該國國內發現首宗的BA.2.12.1病毒感染者，為海外入境案例。

▲南韓發現首宗的新冠肺炎Omicron病毒亞變種「BA.2.12.1」。（圖／路透社）

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓疾病管理廳中央防疫對策本部今（3）日上午表示，在海外入境感染案例檢測出BA.2.12.1感染者，該名確診者為50多歲女性，於4月16日從美國入境南韓，入境後的第2天確診新冠肺炎，確診前曾接種3劑新冠疫苗，目前在臨床上尚未出現特殊症狀。

新冠肺炎Omicron亞變種病毒「BA.2.12.1」的傳播感染能力驚人，其感染者增加速度較BA.2高出23至27%。不過南韓防疫當局對此表示，目前尚無證據顯示其對中、重症造成的影響。

另外，南韓國內再度發現Omicron亞變種 BA.1、BA.2重組病毒「XE」、「XM」各1例，兩人分別於4月9日、4月17日確診後被驗出。南韓防疫當局表示，將持續通過嚴格監控，掌握變異病毒株造成的疫情形勢。

►南韓戶外今起不用戴口罩！確診降至2萬例創87天新低 街頭實景曝

►南韓解封才一天 Omicron重組病毒XE、XM雙爆首例！傳染力高10％

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》