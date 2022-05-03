部分孩童確診出現罕見嚴重反應　澳專家找到原因

▲這篇研究2日發表在自然通訊期刊（Nature Communications）。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠疫情爆發迄今2年多，但在病毒出現的最初那幾個月，醫師發現部分孩童出現嚴重罕見的反應，包括肺部疾病、血液凝固、心臟損傷等，感到相當困惑。研究人員發現，這與引發孩童急性炎症反應的一種蛋白質有關。

衛報報導，澳洲墨爾本默多克兒童研究所針對確診孩童的血液進行研究，收集33名染疫後受到「多系統炎症」或「急性呼吸窘迫綜合症」影響的孩童血液樣本，並與20名健康孩童血液做比較。

已知出現多系統炎症的孩童通常會有發燒、腹痛、嘔吐、皮疹、心臟疾病或結膜炎等症狀，而出現急性呼吸窘迫綜合症的兒童可能因血液中缺氧導致器官損傷。

研究人員發現，受到上述綜合症影響的孩童，血液中還有健康孩童所沒有的特定蛋白質。與多系統發炎綜合症有關的特定蛋白質有85種，與急性呼吸窘迫綜合症有關的蛋白質有52種。

報導指，瞭解相關特定蛋白質可改善診斷，有助開發針對新冠重症孩童的治療方法。目前受影響孩童接受靜脈注射免疫球蛋白治療，罹患心臟病的機率從四分之一降至二十分之一。在確診住院的孩童中，約有1.7%入住加護病房，但大多數染疫的孩子症狀輕微或未出現症狀。