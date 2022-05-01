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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史書華賭年底不會死4萬確診　柯文哲喊「卑鄙」：誰理他啊！

▲▼台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前表示，預估年底將有400萬人確診，以美國1％致死率來算，將有4萬人會死亡；但牙醫史書華4月30日直言，可以跟柯文哲打賭400萬元，死亡人數不會高於4萬。對此，身兼民眾黨主席的柯文哲1日回應，把人命拿來打賭是不對的，講的人也知道不是這意思，但就為了達到抹黑，這是很惡劣的台灣政治文化。

針對史書華要向柯文哲打賭400萬元，今年整年確診死亡數不會高於4萬人一事，柯文哲1日上午出席民眾黨客家委員會成立記者會前表示，這就是典型的認知作戰，從頭到尾看過之後，就知道不是這個意思。

柯文哲提及，日前「每日確診50萬」的言論，是北市府圖卡少了2個字「累計」，但從縱軸來看也看得到，「這就是刻意抹黑。」政治上有攻防，但也知道不是那個意思，卻仍要故意抹黑，「為什麼要把政治搞得這麼卑鄙？不必要。」

媒體追問，把人命拿來打賭是否恰當？柯文哲回應，不只是把人命拿來打賭不對，講的人也知道不是這個意思，卻還要為了達到抹黑對方，進而做這種事，「從台灣政治史上來看，從興票案、宇昌案、MG149案到葛特曼案，我們也是選舉過的（人），都不會幹這種事情，不會故意製造假案傷害別人，但這就是很惡劣的台灣政治文化，要怎麼辦？我也不曉得。」

至於要不要跟史書華對賭？柯文哲直言，「誰理他啊！」

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