本土累計破10萬「確診地圖」曝！3縣市確診數達五位數　新北最嚴重

記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增1萬6936例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的5810例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於3600例。
▲全台累計破10萬例。（圖／翻攝自疾管署）
今日新增1萬6936例本土病例，全國所有縣市均有病例，分別是台北市4134例、新北市5810例、桃園市2784例、台中市816例、台南市321例、高雄市436例、基隆市792例、新竹縣191例、新竹市157例、苗栗縣83例、彰化縣221例、南投縣76例、雲林縣147例、嘉義縣46例、嘉義市33例、屏東縣185例、宜蘭縣314例、花蓮縣275例、台東縣75例、澎湖縣19例、金門縣18例、連江縣3例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有3縣市的累計確診數大於1萬例、3縣市小於100例。
深咖啡色縣市（3479～38786例）有6：
基隆市6123例
台北市22255例
新北市38786例
桃園市16671例
台中市4639例
高雄市3606例
次深褐色（1059～3478例）有5：
新竹縣1477例
彰化縣1095例
台南市1779例
宜蘭縣2339例
花蓮縣3094例
橘色縣市（426～1058人）有5：
新竹市973例
苗栗縣579例
雲林縣795例
屏東縣1020例
台東縣579例
淡橙色縣市７（36～425人）有5：
南投縣373例
嘉義市214例
嘉義縣326例
金門縣78例
澎湖縣65例
淡黃色縣市（0～35人）有1：
連江縣35例
今年自1月1日至今已累計10萬6901例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計3萬8786例；台北市累計2萬2255例，位居第二，雙北數量占全台總數一半以上。
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