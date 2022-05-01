本土累計破10萬「確診地圖」曝！3縣市確診數達五位數　新北最嚴重

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增1萬6936例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的5810例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於3600例。

▲全台累計破10萬例。（圖／翻攝自疾管署）

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今日新增1萬6936例本土病例，全國所有縣市均有病例，分別是台北市4134例、新北市5810例、桃園市2784例、台中市816例、台南市321例、高雄市436例、基隆市792例、新竹縣191例、新竹市157例、苗栗縣83例、彰化縣221例、南投縣76例、雲林縣147例、嘉義縣46例、嘉義市33例、屏東縣185例、宜蘭縣314例、花蓮縣275例、台東縣75例、澎湖縣19例、金門縣18例、連江縣3例。

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有3縣市的累計確診數大於1萬例、3縣市小於100例。

深咖啡色縣市（3479～38786例）有6：

基隆市6123例

台北市22255例

新北市38786例

桃園市16671例

台中市4639例

高雄市3606例



次深褐色（1059～3478例）有5：



新竹縣1477例

彰化縣1095例

台南市1779例

宜蘭縣2339例

花蓮縣3094例

橘色縣市（426～1058人）有5：



新竹市973例

苗栗縣579例

雲林縣795例

屏東縣1020例

台東縣579例

淡橙色縣市７（36～425人）有5：

南投縣373例

嘉義市214例

嘉義縣326例

金門縣78例

澎湖縣65例

淡黃色縣市（0～35人）有1：

連江縣35例

今年自1月1日至今已累計10萬6901例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計3萬8786例；台北市累計2萬2255例，位居第二，雙北數量占全台總數一半以上。

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