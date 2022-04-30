讓遊客玩得更開心　花蓮市區客運310A試辦返程繞駛布洛灣

▲▼310A線返程繞駛布洛灣，提供下山遊客有更晚班次的選擇，玩得更放心。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮友善觀光，從公共運輸開始！太魯閣為觀光客來花蓮必朝聖之處，近年來除了團體遊客，搭乘公共運輸的自由行客人也日漸倍增。為讓遊客於太魯閣遊玩後，從布洛灣下山時搭乘公共運輸更加便利，縣府與市區客運業者統聯客運協調，特別試辦310A返程增加繞駛布洛灣。

310A返程試辦，平日天祥發車時刻為下午4點30分，假日天祥發車時刻為下午4點40分，提醒民眾，一般從天祥抵達布洛灣遊憩區的客運路程時間大約20分鐘至25分鐘，由於山上路幅狹窄路況較多，當日時刻可查詢花蓮交通官網「花蓮交通e點通V2.0」網站（https://traffic.hl.gov.tw/）；自今年4月25日起試辦為期2個月，民眾及遊客可多加利用。

根據太魯閣國家公園管理處提供的資訊，山月吊橋從2020年8月中開放預約後，布洛灣的遊客人數就一直維持月平均3萬水準，比往年的布洛灣人數都多了50%以上，從2021年開始已經超越太魯閣遊客中心人數。返程下山遊客目前雖然已有花蓮客運經營的公路客運路線1133「花蓮火車站-天祥」從天祥於下午2點00分發車的返程班次，但風景秀麗的太魯閣常讓人留連忘返，遊客錯過班次使得下山變得困難，因此太管處提出需求，希望能提供下山遊客有更晚班次的選擇，讓民眾與遊客遊玩更放心。

花蓮縣政府建設處表示，非常感謝統聯客運公司讓民眾享有更貼心的服務，願意以310A「天祥—花蓮火車站[繞駛布洛灣]」路線試辦，提供布洛灣遊憩區遊客及民眾下山的公共運輸便利性。2個月後將視搭乘使用的載客率，再評估是否維持或增加返程繞駛布洛灣，敬請民眾及遊客多加利用。疫情變化多端，縣府同時呼籲民眾搭乘大眾運輸工具務必全程佩戴口罩，共同嚴守花蓮防疫安全防線。

更多交通資訊，歡迎民眾多加善用查詢「花蓮交通e點通V2.0」網站（https://110traffic.hl.gov.tw/）。