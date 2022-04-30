　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓遊客玩得更開心　花蓮市區客運310A試辦返程繞駛布洛灣

▲▼310A線返程繞駛布洛灣，提供下山遊客有更晚班次的選擇，玩得更放心。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼310A線返程繞駛布洛灣，提供下山遊客有更晚班次的選擇，玩得更放心。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮友善觀光，從公共運輸開始！太魯閣為觀光客來花蓮必朝聖之處，近年來除了團體遊客，搭乘公共運輸的自由行客人也日漸倍增。為讓遊客於太魯閣遊玩後，從布洛灣下山時搭乘公共運輸更加便利，縣府與市區客運業者統聯客運協調，特別試辦310A返程增加繞駛布洛灣。

310A返程試辦，平日天祥發車時刻為下午4點30分，假日天祥發車時刻為下午4點40分，提醒民眾，一般從天祥抵達布洛灣遊憩區的客運路程時間大約20分鐘至25分鐘，由於山上路幅狹窄路況較多，當日時刻可查詢花蓮交通官網「花蓮交通e點通V2.0」網站（https://traffic.hl.gov.tw/）；自今年4月25日起試辦為期2個月，民眾及遊客可多加利用。

▲▼310A線返程繞駛布洛灣，提供下山遊客有更晚班次的選擇，玩得更放心。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

根據太魯閣國家公園管理處提供的資訊，山月吊橋從2020年8月中開放預約後，布洛灣的遊客人數就一直維持月平均3萬水準，比往年的布洛灣人數都多了50%以上，從2021年開始已經超越太魯閣遊客中心人數。返程下山遊客目前雖然已有花蓮客運經營的公路客運路線1133「花蓮火車站-天祥」從天祥於下午2點00分發車的返程班次，但風景秀麗的太魯閣常讓人留連忘返，遊客錯過班次使得下山變得困難，因此太管處提出需求，希望能提供下山遊客有更晚班次的選擇，讓民眾與遊客遊玩更放心。

花蓮縣政府建設處表示，非常感謝統聯客運公司讓民眾享有更貼心的服務，願意以310A「天祥—花蓮火車站[繞駛布洛灣]」路線試辦，提供布洛灣遊憩區遊客及民眾下山的公共運輸便利性。2個月後將視搭乘使用的載客率，再評估是否維持或增加返程繞駛布洛灣，敬請民眾及遊客多加利用。疫情變化多端，縣府同時呼籲民眾搭乘大眾運輸工具務必全程佩戴口罩，共同嚴守花蓮防疫安全防線。

更多交通資訊，歡迎民眾多加善用查詢「花蓮交通e點通V2.0」網站（https://110traffic.hl.gov.tw/）。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
新北破3萬染疫！「確診地圖」曝　陳時中籲：大家先備好1物
快訊／林哲瑄、林益全遭降二軍！　丘總：很難的決定
快訊／台中20處高風險熱點：勤美綠園道、3所大學、World
快訊／台鐵罷工毀行程！　台中男揚言放炸彈
快訊／台中+756創新高！　文教府會餐敘累計6確診
家用唾液快篩過關「又是高端」　陳時中回應了
醫院炸「恐怖快篩人龍」！　網驚：陰性排到變陽性
「確診自主回報系統」明啟動！　4大題目曝光
快訊／快篩「單號」今竟賣出3千份！　陳時中認凸槌
快訊／快篩陽才能PCR！　陳時中：新規定很快上路
今年有望脫口罩？　陳時中：朝有些地方不強制戴的方向走
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

讓遊客玩得更開心　花蓮市區客運310A試辦返程繞駛布洛灣

台鐵工會五一休假不出勤　嘉義「類火車」＋地區轉乘疏運

芒果、西瓜災損嚴重！花蓮3鄕鎭申請現金補助　即日起至5／9

台鐵五一不加班　台東監理站協助「類火車」疏運

台20線南橫公路通車典禮　歷經封路13年終於全線通行

4／30國際不打小孩日　嘉警Podcast「報嘉音」談兒童保護

永恆的母愛　2022年勞工模範母親表揚溫馨登場

因應5／1列車停駛　交通部視察台南類火車規劃與整備

《雲林500千客萬來》旅遊套書　用500種方式認識雲林的美好

「戰鬥藍」趙少康　力推台南資深媒體人姚正玉參選市議員

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

讓遊客玩得更開心　花蓮市區客運310A試辦返程繞駛布洛灣

台鐵工會五一休假不出勤　嘉義「類火車」＋地區轉乘疏運

芒果、西瓜災損嚴重！花蓮3鄕鎭申請現金補助　即日起至5／9

台鐵五一不加班　台東監理站協助「類火車」疏運

台20線南橫公路通車典禮　歷經封路13年終於全線通行

4／30國際不打小孩日　嘉警Podcast「報嘉音」談兒童保護

永恆的母愛　2022年勞工模範母親表揚溫馨登場

因應5／1列車停駛　交通部視察台南類火車規劃與整備

《雲林500千客萬來》旅遊套書　用500種方式認識雲林的美好

「戰鬥藍」趙少康　力推台南資深媒體人姚正玉參選市議員

北京五一連假「電影院全關」　去各類公共場所都要陰性證明

PCR未公布又有人快篩陽性？味全：疫調已視同確診方式應變

宜蘭暴增320例！家庭、職場多點噴發　林姿妙：龍舟賽停辦

嘉義市+33！12歲以下12例　五一連假避免到人潮擁擠場所

教召員入營首篩全陰性、再篩數人轉陽　軍方火速送醫PCR確診

她在麥當勞點餐「竟被求婚」　當場爆氣走人！男友尷尬表情全被拍

貿協辦新南向視訊洽談　促成台灣健康照護產品商機逾4百萬美元

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

台東+58！新增13師生確診　兒童疫苗5／4開打

中國王祉怡擊敗安洗瑩首闖亞錦賽決賽　將對決衛冕冠軍山口茜

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

地方熱門新聞

即／高雄水管開裂　2區今晚停水10小時

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

「戰鬥藍」趙少康力推姚正玉參選市議員

許燿宏出任嘉義市工商發展投資策進會總幹事　

世界大學影響力排名　慈大這項目全球12

高鐵特定區市府打造櫻花特區

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

第七河川局於台南三爺溪勤演練防汛

勞工模範母親表揚溫馨登場

許有疆投入民進黨大林鎮長選舉

西螺鎮農會黃金米粽明天開賣　限量5萬顆準時開搶　

街友防疫台南備妥快篩、提供定點沐浴車

台南2022建築園冶獎獲16座大獎殊榮

2022桃園區市議員選舉　國民黨3新人拚提名

更多熱門

相關新聞

《雲林500千客萬來》　用500種方式認識雲林的美好

《雲林500千客萬來》　用500種方式認識雲林的美好

雲林縣在大眾印象中觀光並不顯著，雲林縣政府近年在經過各界共同努力，不斷提升雲林文化觀光量能，除讓全台灣看見雲林甚至也接軌國際，29日縣長張麗善親自舉行《雲林500 千客萬來》旅遊套書發表會也同時分享「2022北港燈會」及《雲林有影∣神手映像攝影展》連獲國際IAA金獎與荷蘭Indigo銀獎的喜悅。

浪浪入侵親子場域　花蓮架設驅狗器友善驅離

浪浪入侵親子場域　花蓮架設驅狗器友善驅離

台鐵51還有8000人沒退票！

台鐵51還有8000人沒退票！

亞灣漲勢來襲　「崑庭敦峰」單層4戶中坪數宅稀珍問世

亞灣漲勢來襲　「崑庭敦峰」單層4戶中坪數宅稀珍問世

台中全航客運女駕駛撞僑泰中學2生

台中全航客運女駕駛撞僑泰中學2生

關鍵字：

公共運輸友善觀光市區客運310A試辦返程繞駛布洛灣

讀者迴響

熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

今本土15033例　分布22縣市

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面