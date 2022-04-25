台鐵51停駛還有8000人沒退票！　王國材當天在高鐵沿線陪員工

▲王國材到北車視察51疏運計畫。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台鐵工會5月1日勞動節不加班，當天列車全停駛，台鐵、高鐵今（25日）演練多種情境，如旅客抱怨客訴，交通部長到場視察應變整備情況表示，現在還有8千張票未退，並透露自己當天會在高鐵沿線陪所有同仁。

王國材今上午先聽車站旅客服務簡報，接著到大廳看情境演練，了解旅客到時詢問轉乘資訊、抱怨和年長者行動不便等可能會發生的狀況，接著到雙鐵剪票口和國光客運看當天針對民眾乘車問題如何因應。

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▲▼王國材說，類火車等演練都都在跑了，接下來會在班表上做調整。（圖／記者周宸亘攝，下同）



王國材說，台鐵網頁都有公告退票，目前票剩8000張，51表定班表是「全部停駛」，交通部負擔全國公共運輸，針對51事件造成的影響，今天包含台北站，還有、台中、新左營、羅東跟花蓮站同步進行演練，花蓮的類火車今也開始跑，對堅守崗位同仁願意站出來協助旅客疏運，非常謝謝也辛苦了。

王國材說明，類火車等演練都都在跑了，接下來跑完會在班表上做些調整，整個應變計畫確定後，明天下午會再開一次檢討會議，將相關細節及今天發現的問題找出來，後天中午專區公布所有應變計畫。

▲王國材說，台鐵51還有8000人沒退票。

王國材提到，51當天自己會在高鐵沿線陪所有同仁度過勞動節，過去交通運輸人員在假日輪班擇日休息，讓民眾在三大節日可已順利返家，看了台北演練所有流程給予肯定，但還是要呼籲整個疏運計畫備而不用，現在還有一些時間，有開始約台鐵工會，尤其司機員，了解他們對公司化疑慮。

王國材說，院版跟工會版的公司化事實上現在差異不大，希望用積極面一一討論，而不是退回讓公司化會遙遙無期，更期待台鐵工會把門打開，理性共同討論台鐵未來。

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