台中全航客運女駕駛撞學生　僑泰中學2男受傷送醫

▲紅圈為肇事公車。（圖／民眾提供）
記者白珈陽／台中報導
台中市南區24日下午發生一起交通事故，1輛全航客運女駕駛於美村南路與高工路口，不慎撞上2名僑泰中學的男學生，造成兩生受傷送醫，經治療無大礙。詳細肇事原因，有待警方進一步釐清調查。
台中市第三警分局表示，詹女（33歲）駕駛大客車沿高工路左轉美村路往工學路方向行駛，與沿高工路由西往東步行穿越道路的2名僑泰中學學生（均17歲）發生碰撞，2名學生輕傷，送往中山醫院治療。肇因及責任歸屬尚在釐清中。
▲事故發生路口。（圖／民眾提供）
▲紅圈為肇事公車。（圖／民眾提供）
記者白珈陽／台中報導
台中市南區24日下午發生一起交通事故，1輛全航客運女駕駛於美村南路與高工路口，不慎撞上2名僑泰中學的男學生，造成兩生受傷送醫，經治療無大礙。詳細肇事原因，有待警方進一步釐清調查。
台中市第三警分局表示，詹女（33歲）駕駛大客車沿高工路左轉美村路往工學路方向行駛，與沿高工路由西往東步行穿越道路的2名僑泰中學學生（均17歲）發生碰撞，2名學生輕傷，送往中山醫院治療。肇因及責任歸屬尚在釐清中。
▲事故發生路口。（圖／民眾提供）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響