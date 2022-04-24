台中全航客運女駕駛撞學生　僑泰中學2男受傷送醫

24日下午15時許，台北市信義快速道路往文山方向文山隧道前發生一起小客車追撞的車禍，造成兩輛自小客共5人送醫；據了解，當時張姓駕駛行經該處時，開車追撞由王男駕駛的自小客車，車輛追撞後還擦撞到路旁隧道，台北市消防局出動多輛救災、救護車輛到場馳援，所幸兩車5人緊急送醫後並無大礙。