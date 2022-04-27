浪浪入侵花蓮親子園區！　架設驅狗器「維護親子又友善動物」

▲花蓮縣府在園區圍牆旁設置了十支驅狗器，維護親子安全及兼顧友善動物。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮婦幼親創園區於去年十二月二十五日揭牌啟用後，由於鄰近環境多有草叢林木容易有遊蕩犬隻出沒，本月二十日縣府農業處及社會處合作，在圍牆旁設置了十支驅狗器，以營造公共場域安全及兼顧友善動物。

社會處表示，該園區占地5500坪，除有房舍、教室等建築外，也有大片草坪，適合親子活動，但鄰近環境多有草叢林木，為避免因為遊蕩犬而導致人犬衝突，特別跨單位與農業處研商合作規劃打造場域安全。

動植物防疫所長周黃得榮說明，經現地場勘發現，婦幼親創園區的南側圍牆相較為低矮，犬隻可能有機會侵入，為配合推動「友善環境」政策，特別請動植物防疫所除了於園區進行誘捕工作之外，也在園區圍牆旁設置十支的驅狗器。

所長周黃得榮說，藉由試辦設置驅狗器裝置，以另一種友善方式防範遊蕩犬隻影響到主要區域範圍。

周黃得榮表示，為進行本縣犬隻數量管制，自今年起規劃以上、下年度進行犬貓三合一（絕育、晶片植入、狂犬病疫苗施打）工作；另外，也將與台灣之心愛護動物協會合作，進行偏鄉的犬貓絕育，希望達到源頭控管，再搭配策略性誘捕犬貓進行絕育工作，逐步達到減量目的。

流浪動物的問題並非一朝一夕可解決，但花蓮縣政府仍致力於創造人與動物皆能幸福共存的生活，希望找出人與遊蕩犬隻共融的方式，讓花蓮成為一個友善動物的幸福城巿。

巿售驅狗器的原理，標示主要是透過人與動物可接受到的不同聲音聽力範圍，產生人類所聽不到的音頻但對犬隻有效的刺激聲波，進而使犬隻感到害怕達到驅趕的作用。