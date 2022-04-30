快篩陽有症狀先給藥！　柯文哲：新冠門診將提供3天藥

▲柯文哲與黃珊珊一同視察聯合醫院中興院區快篩陽分流診運作情形 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為了保存醫療量能，台北市長柯文哲呼籲民眾「先快篩再做PCR」，沒事不要跑去篩檢站。柯文哲30日前往北市聯醫中興院區視察快篩分流後表示，會規畫事先包好約3天份的藥物，如果快篩有症狀就先給藥，結帳盡量無現金交易，來看的時候帶著悠遊卡就好，這樣速度會比較快。

柯文哲表示，最理想是他來，當然要做PCR，有的快篩是已經有症狀，所以就算他還沒證明他是PCR陽性，「但是你有症狀，可治療的藥還是先給」。柯文哲說，有症狀應該事先做好藥的套包，分A、B、C好幾種，有大人小孩，「我來設計的話不會超過8種」，就事先包好3天份的，馬上就可以給他。

柯文哲認為，應該要可以給藥，結帳盡量無現金交易，再給一天的時間，應該來看的時候帶著悠遊卡就好，這樣速度會比較快。

另外，昨在記者會上呼籲快篩陽性再來做PCR，柯文哲說，篩檢站都預約的，前1、2天，所以好歹要把已經預約的消化掉，目前多一線人力來處理。

柯文哲說，說，到現在為止，台北市在防疫最成功的地方，我們都不是用絕對的、100%，都是呼籲，有症狀才做快篩，快篩陽的做PCR，「你就算馬上來做我們也不會拒絕，臨床上要辯論做不做，乾脆給你做」。

「過去2年台北市的防疫經驗，絕大多數市民85%以上，都相當會遵守我們公布的防疫規則。柯文哲表示，這種軟性的呼籲，可以讓我們平安度過疫情，一值是台北市到現在為止在防疫上最成功的地方。

最後柯文哲再度強調，有症狀先做快篩，快篩陽的才來7大公費PCR篩檢站，會在最快時間讓他可以包括給藥、掛號，一線很快完成，變成類似快篩陽性的特別急門診。