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報復性出國！日本確診3.6萬例仍擠爆機場　夏威夷航班全客滿

▲▼日本黃金周旅客塞爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾攜家帶眷準備在黃金週假期出國旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

全球疫情爆發進入第3年，各國開始推行與新冠共存，同時也逐漸解禁防疫限制，日本目前更是迎來3年來首個沒有行動限制的黃金週連假，機場、車站以及各大觀光景點都湧現了大量人潮。而飛往夏威夷的國際航班更是睽違2年再度客滿。不過日本當局仍然呼籲民眾在返鄉或是旅遊後要接受PCR檢測，以防疫情再擴大。

綜合日媒報導，日本29日迎來黃金週的第一天，不僅國內旅遊熱絡，國際航班也因為邊境管制政策鬆綁而再度吸引人潮。日本航空整體國際線航班訂票率與去年相比來到4.2倍，特別是日本人最愛的夏威夷更是暴增至9倍。而全日空的國際線航班整體訂票也增加至5.6倍，其中夏威夷翻漲至4倍。

▲▼日本黃金周旅客塞爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本迎來解封後的首個黃金週連假。（圖／達志影像／美聯社）

由於接下來將進入旅遊旺季，全日空也決定要增班，預計7月起將羽田、檀香山的來回航班增加至每週5次。JR東日本的黃金週新幹線訂票率也成長至2021年的2至3倍，

這是日本人3年來首次迎來沒有緊急事態宣言等行動限制下的黃金週假期，因此紛紛規劃出行或返鄉，除了29日的高峰外，預計5月5日將迎來另一個回程的高峰。

儘管如此，日本當局尚未完全放寬對於所有國家的海外旅遊限制。而日本人從海外返國時，仍需出示歸國前72小時的陰性檢測報告，同時施打3劑疫苗，並在返抵國門時在機場接受PCR檢測。

另一方面，日本29日依舊新增了3萬6672例確診病例、45人死亡，累計確診785萬8335例。

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