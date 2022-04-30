確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

▲柯文哲視察聯合醫院中興院區快篩陽分流診運作情形。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲30日前往聯醫中興院區視察快篩分流，受訪時被問到確診統計可能藏有黑數時做出2點分析，第一新冠肺炎將近一半是無症狀或是輕症，「如果你無症狀的，也沒有理由自己特別跑去做PCR」；第二，篩檢量能還是有限，到一個數字就出現假象，但到底是多少我也在觀察。

柯文哲表示，確診黑數是一定會有，新冠肺炎大概將近一半是沒有症狀或是症狀很輕，如果你是無症狀的，也沒有理由自己特別跑去做PCR；第二點，篩檢量能還是有限，通常篩檢越多抓到越多。

「所以第一，這疾病本身就無症狀；第二，我們篩檢量還是有限。」柯文哲判斷，可能每天的確診到一個程度就不會再爬上去，到一個數字就出現假象，但到底是多少我也在觀察。

柯文哲表示，像心肌梗塞一發病會死得很快，但是新冠肺炎特別是Omicron的病程比較長，今天得病不會今天就死掉，有可能會拖3個禮拜才死，也許第3個禮拜才插管送加護病房，第4個禮拜才死掉。

「所以一般來講，死亡的曲線都跟在確診曲線後面。」柯文哲說，以韓國為例，大概差10天，在台灣有可能差到14天，但是一開始上升很快、分母變大很快，分子變大的速度比較慢，看起來會有點偏低。不過還好啦，有打疫苗的，重症死亡機會還是不高。