　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

▲▼柯文哲視察聯合醫院中興院區快篩陽分流診運作情形 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲視察聯合醫院中興院區快篩陽分流診運作情形。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲30日前往聯醫中興院區視察快篩分流，受訪時被問到確診統計可能藏有黑數時做出2點分析，第一新冠肺炎將近一半是無症狀或是輕症，「如果你無症狀的，也沒有理由自己特別跑去做PCR」；第二，篩檢量能還是有限，到一個數字就出現假象，但到底是多少我也在觀察。

柯文哲表示，確診黑數是一定會有，新冠肺炎大概將近一半是沒有症狀或是症狀很輕，如果你是無症狀的，也沒有理由自己特別跑去做PCR；第二點，篩檢量能還是有限，通常篩檢越多抓到越多。

「所以第一，這疾病本身就無症狀；第二，我們篩檢量還是有限。」柯文哲判斷，可能每天的確診到一個程度就不會再爬上去，到一個數字就出現假象，但到底是多少我也在觀察。

柯文哲表示，像心肌梗塞一發病會死得很快，但是新冠肺炎特別是Omicron的病程比較長，今天得病不會今天就死掉，有可能會拖3個禮拜才死，也許第3個禮拜才插管送加護病房，第4個禮拜才死掉。

「所以一般來講，死亡的曲線都跟在確診曲線後面。」柯文哲說，以韓國為例，大概差10天，在台灣有可能差到14天，但是一開始上升很快、分母變大很快，分子變大的速度比較慢，看起來會有點偏低。不過還好啦，有打疫苗的，重症死亡機會還是不高。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
買1送1、免費加料！　手搖飲「51連假優惠」一次看
勾惡重新上片「修改內幕曝光」！　再槓連千毅：直球對決
快訊／國道1號「大型刨路機翻覆」！　180度底朝天
快訊／民進黨港湖議員初選出爐！　「穿女僕裝」的她上了
快訊／台中首位市議員確診！　同場餐敘已2局長1專員染疫
快訊／天母35輛機車被「打保齡球」全倒！　零件碎滿地
日本「單日確診3.6萬例」仍擠爆機場！　航班全客滿
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

讚陳時中「全心防疫沒想選舉」　蘇貞昌：不要被不當消息帶風向

台鐵51罷工成定局　蘇貞昌：讓乘客不方便不會給台鐵加分

唾液篩劑廠商是「高端股東」　蘇貞昌：尊重專家判斷「全力配合」

快篩陽當確診「高雄不適用」　柯文哲：高雄方法與台北不同

快訊／港湖議員初選「女僕裝」何孟樺出線　民主活水許菡芸飲恨

確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

快篩陽有症狀先給藥！　柯文哲：新冠門診將提供3天藥

專責醫療處所是「塔綠班禁忌」？　連勝文創1新名詞：這樣我OK

首款唾液快篩審核過關　侯友宜：新北做好配套處理

雲林議員出資1500萬做毒梟金主　顏旭懋遭民進黨雲縣黨部除籍

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

讚陳時中「全心防疫沒想選舉」　蘇貞昌：不要被不當消息帶風向

台鐵51罷工成定局　蘇貞昌：讓乘客不方便不會給台鐵加分

唾液篩劑廠商是「高端股東」　蘇貞昌：尊重專家判斷「全力配合」

快篩陽當確診「高雄不適用」　柯文哲：高雄方法與台北不同

快訊／港湖議員初選「女僕裝」何孟樺出線　民主活水許菡芸飲恨

確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

快篩陽有症狀先給藥！　柯文哲：新冠門診將提供3天藥

專責醫療處所是「塔綠班禁忌」？　連勝文創1新名詞：這樣我OK

首款唾液快篩審核過關　侯友宜：新北做好配套處理

雲林議員出資1500萬做毒梟金主　顏旭懋遭民進黨雲縣黨部除籍

讚陳時中「全心防疫沒想選舉」　蘇貞昌：不要被不當消息帶風向

封城衝擊經濟　陸4月份製造業、非製造業PMI同時衰退

對11歲女兒揉胸辯「想說悄悄話」　狼父一查竟是7年前累犯

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁俄烏戰為教科書　嗆核戰先發制人

大都會隊史第二場！5投聯手送費城人無安打比賽　

前台大醫2前提：贊成快篩陽性視同確診！本土陽性率近20%「有2警訊」

5款「唇膏」經典色號萬年不敗！嬌蘭這款超火辣、GA小紅管讓媽媽變少女

超夯IG網美打卡店！台北深夜不限時咖啡廳　秒回「日本昭和時代」

鹿希派賣專輯「2天僅154讚＋1留言」　吳宗憲傻眼：去賣卡拉轟天雷吧

老公月給35K家用　人妻嫌少「明明賺6萬」後悔結婚：選你是我眼瞎

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

快訊／港湖議員初選「女僕裝」何孟樺出線　民主活水許菡芸飲恨

美國議員「買波音787」口譯關鍵字也消失

110cm長腿美女參選桃市議員　村長「代PO辣照」

民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

即／竹縣長公館警染疫　楊文科居隔

民進黨議員販毒遭起訴「無期徒刑」　國民黨：蔡英文反毒宣示破功

陳時中脫口「要怪，就怪病毒」　蔣萬安轟：荒腔走板

沒事別去篩檢站！柯文哲籲「快篩陽證明」再去：一堆都來湊熱鬧

確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

快訊／衛福部報告估「5月5日」確診數上看3萬7！　最新疫情預測曝光

快訊／民進黨中正萬華6搶4出爐　劉耀仁第一、新人洪婉臻、邵維倫出線

更多熱門

相關新聞

快篩陽有症狀先給藥！柯文哲：新冠門診將提供3天份藥

快篩陽有症狀先給藥！柯文哲：新冠門診將提供3天份藥

為了保存醫療量能，台北市長柯文哲呼籲民眾「先快篩再做PCR」，沒事不要跑去篩檢站。柯文哲30日前往聯醫中興院區視察快篩分流後表示，會規畫事先包好約3天份的藥物，如果快篩有症狀就先給藥，結帳盡量無現金交易，來看的時候帶著悠遊卡就好，這樣速度會比較快。

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

台大：5/4起有確診者課程遠距到期末

台大：5/4起有確診者課程遠距到期末

他教召5天「健康進去，出來確診」　怒批國防部隱匿

他教召5天「健康進去，出來確診」　怒批國防部隱匿

兒童新冠疫苗打不打？兒科醫「1張圖」教你選

兒童新冠疫苗打不打？兒科醫「1張圖」教你選

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面