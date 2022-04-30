台大：5／4起「有確診者課程」可遠距教學到學期末

▲台大已有31名師生確診。（圖／資料照）

文／中央社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例日增，台灣大學29日宣布，5月4日起有確診、密切接觸者的課程，授課教師可採遠距教學到學期末。

台灣大學截至29日下午5時統計，校內共有31名師生確診，校方日前已宣布80人以上課程實施遠距教學，昨天更加碼宣布，5月4日起有確診學生或密切接觸者的課程，都可遠距到學期末，期末考可採線上或實體方式辦理。

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台大已將原本每學期18週，改為16週加2週彈性教學，讓學生出國交換、實習更方便。110學年度第二學期中，5月30到6月3日為期末考，6月6日開始的第17、18週，原本列為彈性補充教學。因此若從5月4日停止實體課程到期末，遠距期間約為1個月。

教育部今天以文字回應中央社指出，台大目前已有1/3的系所班組內有確診個案及密切接觸者，符合實施全校暫停實體課程的條件。但台大為兼顧學生受教權益及健康安全，並非直接全校停課，而是先授權受影響課程，由教師和學生討論後，實施遠距教學到學期末。

台大依照規定提報規劃到緊急應變小組討論，教育部表示會儘速審酌、回覆，以利台大在5月4日起推動。

先前國立台北教育大學曾申請全校遠距到學期末，被教育部拒絕。教育部解釋，依台大規劃，學校並非直接全校暫停實體課程至學期末，而是依照校內實際疫情調查，先就風險較高的班組進行應變。

至於其他大專是否可比照台大辦理？教育部表示，各校實際疫情影響狀況不一，緊急應變小組仍會審酌各校所提的應變規劃。