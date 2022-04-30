兒童新冠疫苗打不打？兒科醫「1張圖」教你選　4類人接種利大於弊

▲兒童新冠疫苗的選擇成了家長的一大煩惱。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，輝瑞BNT新約已完成簽訂，兒童、成人新冠疫苗總計採購4百萬劑，預期5月中旬首批可抵台。不過，對於兒童疫苗，家長們首要擔心的不是廠牌問題，而是「到底要不要給孩子接種？」對此，醫師先是列出了4大危險因子，若有相關情況的小朋友，可與醫師討論後評估施打「絕對是利大於弊。」

開立診所的兒科醫師陳敬倫在臉書「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」提到，近期爸媽們都陸續收到兒童新冠疫苗接種同意書，很多人詢問到底要不要給孩子打疫苗？藉此醫師分析了疫苗利弊給大家參考。因為疫苗「嚴重副作用」機會很低，他指出，如果5至11歲兒童本身有「糖尿病」、「先天心臟病」、「慢性肺病」、「肥胖」等危險因子，打疫苗絕對是利大於弊，可明顯減少重症死亡，所以建議盡快完成疫苗施打、不挑廠牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師建議，有4情況的兒童最好還是施打新冠疫苗。（圖／兒科醫師陳敬倫提供）

但若是健康、無慢性病的兒童，陳敬倫表示，依據各國資料，染新冠肺炎的重症死亡機率「比打了三劑疫苗的成人還低」。醫師認為，其實家長不用過度擔心孩子，「反而沒打疫苗的長輩，染病死亡率可以高達20%」，因此盡快帶家中長輩去完成疫苗接種比較重要。

陳敬倫總結，如果孩子沒有危險因子，且家中大人都打好打滿疫苗，就看父母較擔心什麼，「擔心染疫重症就盡快打疫苗，擔心疫苗副作用多一些就選擇你信任的疫苗。」