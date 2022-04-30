軍中5人染疫！他教召5天「健康進去，出來確診」　怒批國防部隱匿

▲健康地入營，解召後竟確診。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情持續燃燒，指揮官陳時中曾表示，教召是國防需要，且年輕輕症比例又更高，教召將持續進行，大家不用過度擔心。不過，一名網友生氣指出，4月25日到29日教召，怎料營區卻出現5名確診者，但他有接觸確診者，卻沒有被匡列呈報，長官也要大家不要說出去，讓他憤怒直呼「這樣要算誰的！」

有網友在「爆料公社APP-匿名公社」發文，「我朋友去教召確診了！」朋友第一天進營區快篩為陰性，第三天進行第2次快篩，營區中有5個人快篩陽性，「我朋友住得整個寢室全部搬到別棟隔離」。不過，好友曾與確診者在冷氣房密閉空間接觸， 卻沒有被匡列呈報，「很多大官也都到營區關心，結果叫大家先不要說出去，說這是常態」。

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原本是29日下午6時解召，卻提前到早上8時30分，原PO表示，「營區給他們寢室的每個人一人一份快篩試劑，然後回家自主隔離」。回家之後，好友感到身體不適，到醫院PCR檢測，結果為陽性，「這樣到底要算誰的？」

原PO不滿表示，好好地進去教召，出來卻確診，「沒有教召在外面好好工作，反而不會確診」，工作已經因為教召請假了，現在確診又要再請假，整整半個月不能上班，「請問誰要養他？這些損失誰能賠？這樣國防部是不是封鎖消息？然後快快解召就可以把責任推得遠遠的？」

原PO對於國防部的處理方式很不滿，不禁提出質疑，「反正國防『布』一貫作風就是官官相護，這也是現今台灣官場陋習吧，反正老百姓死不完，沒事的」。

▼好友氣炸，在外面乖乖工作還不會被感染。（圖／翻攝自爆料公社APP）