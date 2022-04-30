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疫情中7.9萬統測考生上場應試　最後提醒看這裡

▲▼ 統測登場。（圖／教育部提供）

▲統測今天登場，考生要全程配戴口罩。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗今（30日）起一連舉行兩天，共有超過7.9萬人報考，也是疫情急遽升溫中首次舉行的大考，主辦單位提醒考生，記得攜帶准考證，進入考場要配合量體溫、全程配戴口罩，若經複檢仍有發燒或呼吸道症狀，將安排防疫試場應試，而考生若在應考中接獲確診通知，要立停考並後送，後續以外加名額方式補救，同一試場其他考生在下一節移至原考區隔離試場應考。

▲▼統測登場，考生要注意相關防疫措施。（圖／教育部提供）

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▲統測今天登場，考生要注意相關防疫措施。（圖／教育部提供）

統測將在今、明（5/1）兩天登場，根據技專校院入學測驗中心統計，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再創新低，而受到新冠肺炎疫情持續延燒影響，全台確診人數暴增，據教育部統計，截至昨（29日）上午8時30分為止，報考統測考生共有108人確診，另外有居家隔離331人、居家檢疫4人。

技專測驗中心提醒，原先規定居家隔離與居家檢疫考生，只能搭乘防疫計程車前往試場，但教育部昨天已取得指揮中心專案同意，上述居家隔離與居家檢疫考生，可以透過步行與自行駕車、騎車等方式自行前往，也可讓同住親友接送，但要遵守防疫規定。

▲▼教育部開放被列為居隔與檢疫的統測考生，可自行前往或親友接送到考場。（圖／教育部提供）

▲教育部開放被列為居隔與檢疫的統測考生，可自行前往或由親友接送到考場。（圖／教育部提供）

另因疫情快速蔓延，技專測驗中心提醒，若考生在應考中接獲確診通知，要立即停止考試並後送，之後再以外加名額方式補救，同一試場其他考生在下一節移至原考區隔離試場應考，若該考場隔離試場不足，則移至鄰近考場，若因此影響考試時間，則由考場依照程序補足考生應試時間。

▲▼統測考生若被匡列為居家隔離或檢疫，要主動通報。（圖／測驗中心提供）

▲參加統測考生若被匡列為居家隔離或檢疫，要主動通報。（圖／測驗中心提供）

面對可能在考試過程中被匡列為隔離與檢疫考生，技專測驗中心也準備共646間隔離試場，而且每間隔離試場可容納考生人數，也從過去5人，提升為5到9人，測驗中心也提醒考生，今明兩天若被被通報匡列為居家隔離、居家檢疫、自主防疫或自主健康管理考生，請主動通報，以利安排相關試務服務，通報專線為「0988-629-996」。

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