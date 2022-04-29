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快訊／學生確診總數首破1萬！單日+1626　22縣市1531所園校停課

▲▼ 台科大校園消毒 。（圖／台科大提供）

▲今天本土學生新增例確診，圖為之前台科大校園消毒 。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天（29日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共暴增1628例確診，其中2例為境外生，其餘1626例為本土學生，再度刷新單日確診新高紀錄，而且連續兩天確診超過1200例，本土生累計確診總數首度突破1萬人；另因疫情關係，全台22縣市、1531所園校停課，較昨天新增131所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天8996例，今天來到1萬622例，總數首度突破1萬例，單日新增1628例，再度刷新單日確診新高紀錄，1626例當中，包括大專校院新增342例、高中248例、國中156例、小學600例、幼兒園260例，國小為連續3天確診超過5百人；境外生部分，今天僅新增2例，包括境外例高中生與幼兒園各1例，也讓確診總數來到739例。

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▲▼今天本土生確診總數首度超過一萬人。（圖／教育部提供）

▲本土學生確診總數首度破萬。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、1531所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增131所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有355所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園124所、國小102校、國中 40校、高級中等學校66校、大專校院3校；另有1196所園校採「部分班級」暫停實體課程，幼兒園323所、國小 453校、國中184校、高級中等學校 156校、大專校院80校。

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