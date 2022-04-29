媽帶孩返台居檢竟1天連落跑2次！她說是「夢遊」　中市府怒罰20萬

▲婦人稱夢遊居檢落跑兩次，台中市府怒開罰20萬元。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市北區一名40多歲婦人帶著11歲的女兒26日自中國入境，依規定在5月5日解除居家檢疫，但該名婦人入住居家檢疫替代所後，竟一天內兩度外出落跑，里幹事發現後緊張前往阻止並問原因，婦人竟回「在夢遊」，讓人傻眼，台中市政府獲報後也決定開罰該名婦人20萬元。

台中市民政局長吳世瑋表示，40多歲女子與11歲女兒4月26日入境後，一同於北區居家檢疫替代所進行10天居家檢疫，4月27日經飯店通報，該名女子分別於當日凌晨近4時及晚間6時違規擅離外出，警方接獲通報後並會同北區區公所里幹事前往現場進行訪查。婦人兩個晚上都違規外出，每次不超過30分鐘，但依照規定仍須開罰，每次10萬元、兩次共20萬元。

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民政局說明，4月27日居家檢疫替代所通報公所與警方，當日凌晨近4時左右，大夜值班人員察覺個案離開房間，搭電梯直達地下停車場，經由車道走出飯店，值班人員當下制止，但婦人仍勸導不聽，走到附近住家二樓門口，里幹事與管區警察訪查時，婦人辯稱外出目的是夢遊，卻無法解釋為何夢遊還要拿多餘食物擺放門口供家人食用；另當日晚間6時許，婦人又帶著11歲女兒走出房間至樓下櫃台取藥，經櫃台人員制止才返回房間。

吳世瑋指出，市府將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，合計開罰最高新台幣20萬元罰鍰。另按行政罰法第9條規定，未滿十四歲人之行為，不予處罰，個案女兒部分不罰。