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快訊／統測234人確診創新高　2220考生使用696間隔離試場

▲▼統測今天登場，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間。（圖／台科大提供）

▲統測今天登場，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間，但尚未啟用。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度四技二專統一入學測驗今（4/30）起一連舉行兩天，根據教育部統計，截至今天上午9時為止，共有234人確診，比昨天增加126人，也是各種大考首次有這麼多考生確診無法應考，也導致2220人考生使用隔離試場，隔離試場間數為696間，同樣創新高，教育部指出，確診考生不能應考，將以外加名額方式補救。

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統測在今、明（5/1）兩天登場，根據技專校院入學測驗中心統計，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再創新低，而受到新冠肺炎疫情持續延燒影響，全台確診人數暴增，據教育部統計，截至昨（29日）上午8時30分為止，報考統測考生共有108人確診，另外有居家隔離331人、居家檢疫4人。

▲▼統測今天登場，今年共有7萬9266人報考。（圖／教育部提供）

▲統測今天登場，234名考生確診創新高，也導致2220名考生使用696間隔離試場。（圖／教育部提供）

但根據教育部今天早上公布最新統計資料，截至今天上午為止，共有234名報考考生確診，比昨天增加126人，也是各種大考首次有這麼多考生確診無法應考，也導致2220人考生使用隔離試場，隔離試場間數為696間，教育部指出，確診考生不能應考，將以外加名額方式補救，而上述列為居家隔離與居家檢疫考生，這兩天可透過步行與自行駕車、騎車等方式自行前往試場，或由親友接送

▲▼統測今天登場，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間。（圖／台科大提供）

▲▼統測今天登場，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間。（圖／台科大提供）

▲▼統測今天登場，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間。（圖／台科大提供）

而位於台北市基隆路的台科大，也是統測試場之一，上午8點開放考生進入試場，第一節10點20分開始，台科大教務長阮聖彰表示，共有2061名考生在台科大應考，主要是設計、外語、家政群，少數化工、護理、海事群，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間，隔離試場提供給居檢或居隔的考生，防疫試場則給臨時發燒或有症狀的考生應試，每間試場至多容納5到9位考生。

阮聖彰指出，到目前為止，台科大考場沒有考生居隔，所以尚未啟用隔離試場應試因應疫情，而試場教室都有加強清潔、消毒，也加強試務人員的人數和防疫準備，今天考試完也會徹底清消，讓明天的考生有安全的環境應試。

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關鍵字：

統測台科大隔離試場防疫試場

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