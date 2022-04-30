台鐵51不加班　統測579位考生申請34萬交通補助「教部買單」

▲統測明天遇上台鐵不上班，579位考生申請交通補助共約34萬元。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

技專校院統一入學測驗（統測）今（4/30）起一連舉行兩天，而明天（5/1）為統測第二天，適逢台鐵工會發起五一不加班活動，教育部日前曾表示，可由學校安排遊覽車或計程車擔任接駁車，費用由教育部來支應，而根據教育部統計，截至今天中午為止，共有579位考生申請，經費粗估約34萬元，將由教育部負責支應。

統測今天登場，根據技專校院入學測驗中心統計，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再創新低，而因疫情延燒，全台確診人數大暴增，主辦單位已經準備696間隔離試場，而教育部統計，截至今天上午9時為止，共有234名報考考生確診，比昨天增加126人，導致2220人考生使用隔離試場。

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▲統測今天登場，今年共有7萬9266人報考。（圖／教育部提供）

此外，台鐵工會預計明天發起五一不加班活動，教育部長潘文忠日前在立法院備詢時曾表示，教育部已做最壞打算，並以最高規格來進行後續對考生的提醒跟協助，提醒校方要以沒有火車行駛下讓考生有相關替代交通方案，若考生真的因台鐵罷工前往考場有困難，可由學校安排遊覽車或計程車作為接駁車，相關費用則由教育部來支應。

而根據教育部統計，截至今天中午為止，共有579位考生申請，經費粗估約34萬元，這些費用將由教育部支應。