金門+10！提早無症、輕症分流　啟用「神鷹營區」護醫療量能

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今（29）日金門新增10名確診個案，確診者均已收治於金門醫院專責病房，另經衛生局疫調，密切接觸者已匡列居家隔離者131人，解除居家隔離100例，目前居家隔離者為162例；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，目前疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▲0429金門縣政府對疫情進行最新說明 。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣長楊鎮浯表示，雖然目前金門醫院可收治21到40名確診病患，但為確保有充足醫療量能，所以在今天提早啟動輕症跟無症狀分流，雖然今天收治總人數為34位、還沒超過收治上限，但已分流部分輕症跟無症狀患者到神鷹園區，其他加強版防疫館也都準備好，也跟金門醫院協商完成、分配到位，都按照既定計畫進行，請大家放心。

▲金門提早啟用「神鷹營區」進行確診者分流。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯強調，神鷹營區是分流階段的一個部分，包括手上加強版防疫旅館，總體來講可以收治到達5.60名，也跟金門醫院談好進駐醫護人力，因為防疫旅館需要有醫護人員進駐，目前醫護人力都還充足。

針對今日新增確診者金門足跡，目前掌握到的資訊，包括：個案6(K47)搭乘27日立榮航空B7-8965班機18:20抵達金門；個案8(K49)搭乘27日立榮航空13:30臺北往金門班機；個案9(K50)搭乘昨(28)日立榮航空18:20臺北往金門班機。請足跡重疊者，行注意自己健康管理。本縣足跡公布原則為公開場域，無法確實實聯制與適當防護場域。

另外。指揮中心雖已宣布取消實聯制，基於穩定地區民心及防疫需求，金門縣轄屬各公務機關(構)、學校，以及公有公共場域，例如圖書館、各觀光景點等，縣府仍持續實施實聯(名)制措施。金門鄉親可以使用縣民卡，非金門鄉親則以身分證(號)或紙本進行登記，主要是因為金門的公務量能有限，為避免群聚確診，影響鄉親服務，也呼籲並鼓勵本縣大型商家、賣場、餐廳等業者能配合縣府政策，同時鄉親也可下載及使用「臺灣社交距離APP」了解防疫資訊。