快篩陽＝確診？　台大醫曝實例：他每篩必陽「PCR才還清白」

▲醫師曝快篩陽性不一定是確診，還是需要PCR檢驗。（圖／記者林悅翻攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

今（29）日本土確診再增1萬1974例、添2死，連2天破萬例，也讓醫療量能亮起紅燈。台北市長柯文哲日前提出「將快篩陽當成確診者」的作法，被中央流行疫情指揮中心批「時機未到」。對此，台大婦產科醫師施景中分享朋友案例，表示他的朋友從去年開始快篩「每篩必陽」，最後都需要透過PCR才能證明清白。

施景中在臉書發文表示，現在有「以快篩代替PCR」或「以篩代隔」的說法，但他一位友人從去年有快篩以來，一定每篩必陽，必須透過PCR才能還他清白，最妙的是，「不管換哪種牌子的試劑都一樣。」他也開玩笑地說，「如果朋友真的濃密暴露確診者的話，採用『以篩代隔』，大概就可以直接關到退休了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中指出，最近的疫情數據雖然令人擔憂，但和去年同時期相比，病毒已經「友善」很多了，對病毒而言，消滅宿主不是一個好方法，因為會讓自己無處可去，之前來勢洶洶的Delta變種現在幾乎消失，剩Omicron持續突變中，傳染力高，但毒性並未變強，「看大部分國家的現狀，我對未來仍然保持樂觀」。

最後他也強調，「能打疫苗的還是去打起來」，一位在美國的同學已經與病毒共存，但前陣子照顧的一位80多歲老人，因為沒打疫苗，確診一週後就過世了。