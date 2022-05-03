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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快篩

▲▼立法院社福及衛環委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，也讓快篩、隔離政策成為討論焦點，對此，前立委沈富雄提出8點建議，包含：如何面對新冠病毒、確診者、確診後應處方式、如何通報、快篩、該重視哪些數據等，對於近期快篩之亂，沈富雄也指出，有症狀、懷疑自己恐怕得病、且擔心那千分之四風險的人，才要排隊買快篩，「毋隨陳時中起舞，搞得天下大亂。」

沈富雄表示，陳時中把自己搞砸了，把天下搞亂了，因此自己把面對「共存」應有8種態度綜合如下：

一、這個病是得了好？還是不得好？

都好！不得，順其自然！得了，獲得持久且較強的自然免疫力，但要留意千分之四的中症和萬分之四的重症風險。

二、對周遭剛確診的人應持何種態度？

不要歧視，不要大驚小怪，看懂了上面第一項，這項就迎刃而解。

三、自己剛確診，怎麼辦？

無症，照常上班或上課，有輕微症狀，則在家休息，症狀不退，就醫，不要到處嚷嚷。

四、確診要不要通報？

通不通報已經不重要，每日確診數明顯低報，僅供參考而已。

五、要不要快篩？

有症狀，懷疑自己恐怕得病，而且擔心那千分之四風險的人，才要快篩，千萬別跟著起哄，傻傻地排隊搶購快篩劑。

六、公司行號、機關團體應停止以叫員工快篩呈陰為上班條件。

七、每天的疫情變化，我應該注意哪些數字？

(1)每日確診數除以23等於每百萬人口確診數，這個數字達到5000以前（約12萬人），很難翻轉向下，而且過早翻轉，疫情就沒完沒了。

(2)中、重症率穏定在40/10000左右。

(3)死亡率在3/10000以下。

(4)空床率維持穩定。

八、中央已經不認真「隔離」了

「3＋4」或「以篩代隔」就是這個意思，陳時中這點不講清楚是亂源之首。

沈富雄表示，單日確診一萬七已經亂成一團，將來超過十萬豈不天下大亂，其實大家不用擔心，今日之亂來自「快篩」，及「3＋4」，而且這兩項的變更是為了解基層因「隔離」工作量爆增之困，沒想到越改越亂，完全是人謀不臧，而非病毒之過，「但願國人鎮靜以對，勿隨陳時中起舞，就Omicron的疫情而言，我在臉書的貼文的判斷已經對了近20次，再對一次不會是意外。」

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