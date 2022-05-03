　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情持續延燒，現在已進入每天新增破萬例的「疫情成長期」，居隔人數也瞬間暴增，自4月26日起實施3+4新制，而快篩試劑的需求也隨之高漲，各地藥局的快篩實名制正如火如荼進行中。

面對確診人數不斷攀升，各地藥局已開賣快篩實名制，每張健保卡可依照身分證尾數分流購買，每份5劑500元，供民眾有症狀時可自行先檢測；而輕症在家隔離者一律需要居隔10天，期滿不需採減就可解隔，中間有出現症狀再向衛生單位求助。

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情,羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各地藥局開賣快篩實名制。（圖／記者李毓康攝）

至於進行居家隔離的輕症者及接觸者，或民眾自行快篩結果為陽性時，該怎麼處理？《ETtoday新聞雲》整理出6大QA提供民眾參考。

Q1：使用「家用快篩」呈現陽性，下一步怎麼做？

A1：需至鄰近採檢院所進行進一步檢測，請戴好口罩，不得搭乘大眾運輸工具，可選擇步行、開車、騎車，或由家人接送，若遇困難可聯繫各縣市政府單位，以北市為例，可撥打北市防疫專線（02）2375-3782協助安排防疫計程車。

Q2：若在進行居家隔離期間，快篩陽性怎麼辦？

A2：請先聯絡衛生單位解除電子圍籬，並配戴好口罩，速至鄰近採檢院所進一步檢測。

Q3：快篩陽性者，使用過的試劑該如何處理？

A3：使用過的採檢器材需用塑膠袋密封包好，一併攜帶至鄰近採檢院所，交給院所人員。

Q4：和確診者密切接觸，可否直接去做PCR？

A4：由於案量暴增，請民眾先使用家用快篩檢測，若密切接觸者快篩為陰性，就開始進行3+4居家隔離。北市4月29日公布最新規定，需快篩陽性，才可前往社區篩檢站或醫院進行PCR。

Q5：收到醫院通知PCR檢測為陽性，但未接獲衛生單位通知，該怎麼辦？

A5：得知陽性後，就待在家等待公衛通知，即刻開始實施1人1室、盡量避開共用衛浴，不要離開房間。

Q6：若接到確診親友通知自己是親密接觸者，但沒有收到居隔單怎麼處理？

A6：可即刻開始進行居家隔離及快篩，和確診者最後接觸日起，開始算3天居家隔離，第4天快篩陰性後可出門。指揮中心指揮官陳時中表示，第一次快篩是為了及早找到確診者，如有必要用藥就盡早開始，而居隔天數計算，民眾跟確診者最後一天有接觸起就是第0天，不會以接到居隔單當天才開始。

▲▼0429台北疫情，快篩陽性怎麼辦。（圖／台北市政府提供）

▲快篩陽性下一步做法。（圖／台北市政府提供）

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
防疫保單理賠、門檻一表看懂！　「輕症居家照護」不適用這2項
快訊／王欣儀、陳永德確診！　北市已7議員染疫
衛生紙要漲價了！　業者預告：將適當反映成本
快訊／民進黨立委蔡適應確診！　昨天才到立院質詢
「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快
「快篩陽」別慌！　6大QA看懂下一步
貓不跟自己睡！寵物溝通「怕傷小小孩」　她一驗真有了
打3劑BNT確診「吞口水像刀片」！他曝3天症況：嗅覺沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

高雄發「快篩兌換券」助弱勢　民眾感激：「1劑可抵1天伙食費」

衛生紙要漲價了！業者預告：將適當反映成本

《平行視探》5月臺中獨家演出　打造歌劇院身體與影像的空間繪本

桃市48%學童同意接種疫苗　鄭文燦：盼提升快篩存量到22萬劑

立夏4禁忌！　專家示警：觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

快篩超危險「1動作」！醫驚：戳破就進入腦袋　3步驟拆解：先放面鏡子

小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

高雄發「快篩兌換券」助弱勢　民眾感激：「1劑可抵1天伙食費」

衛生紙要漲價了！業者預告：將適當反映成本

《平行視探》5月臺中獨家演出　打造歌劇院身體與影像的空間繪本

桃市48%學童同意接種疫苗　鄭文燦：盼提升快篩存量到22萬劑

立夏4禁忌！　專家示警：觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

快篩超危險「1動作」！醫驚：戳破就進入腦袋　3步驟拆解：先放面鏡子

小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

恐怖都市傳說是真的！美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

雲林男騎機車闖自行車道　主動認酒駕有點怪...想隱藏的事曝光了

許成泰《魷魚遊戲》爆紅罹患恐懼症！　驚爆嚴重到取消拍攝

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

《一家團圓》李燕宣布出關！　「不知道大家看到我會不會害怕」

貝佐斯示警科技股熊市到來！　「市場會教育人、教訓是痛苦的」

立夏後「5生肖財運旺爆」！Top 5投資手氣變強 Top 1做好3件事穩賺

美揭穿俄羅斯「併吞烏克蘭劇本」　烏東、赫爾松辦假公投

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

快訊／王欣儀、陳永德確診！北市議會累積7議員染疫

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

勸世男偷吃3P染性病　忍痛看女友嫁人

1狀況快篩陰性也要急診PCR　醫揭原因

要與病毒共存！名醫曝口罩解封時機

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

他做5個月揭「台積電多操」　1數據驚呆眾人

不快篩不通報　醫：就是一個感冒

更多熱門

相關新聞

民眾不理性搶購快篩？都因資訊不對稱

民眾不理性搶購快篩？都因資訊不對稱

快篩實名制中，首批鼻腔快篩在4月28日上路，就如過去口罩實名制一樣，一上路就是「塞」（民眾排隊）和「堵」（系統當機）。人性不會這麼理性，而且民眾可以理性預期政策的結果，導致政策無效。在資訊不對稱且基於自利的情況下，一不小心就會產生大幅度的波動，不是缺貨，就是庫存太高無法消化。

「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快篩

「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快篩

快篩「1動作」超危險！醫驚：戳破了就進入腦袋

快篩「1動作」超危險！醫驚：戳破了就進入腦袋

六個防疫原則　自主防疫很重要

六個防疫原則　自主防疫很重要

醫護曝窘迫現況　嘆：不如自己也確診算了

醫護曝窘迫現況　嘆：不如自己也確診算了

關鍵字：

快篩陽性下一步防疫疫情QA

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面