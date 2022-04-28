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逢甲宿舍「居隔者陰轉陽」！同房女大生崩潰：我們真的很可憐

▲逢甲大學1名居家隔離期間，初次採檢陰性，後來轉陽性，無確診足跡。（圖／逢甲大學臉書）

▲逢甲大學住宿的女學生抱怨校方未將居家隔離的學生隔離。（圖／逢甲大學臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

本土病例突破萬例！中央流行疫情指揮中心28日公布新增例1萬1353例本土個案，居隔人數也不斷上升。對此，有台中逢甲大學的學生表示，宿舍內出現陽性確診的個案，但確診前校方卻沒有實際的隔離作為，強逼她們同住，讓住宿學生非常崩潰。

該名逢甲女大生在Dcard發文表示，她住在學校宿舍的4人房，其中一名室友是確診者的密切接觸者，當時她們都跟校方說應該將室友進行一人一室的隔離，快篩後再定奪後續的處理，沒想到校方堅持室友第一天快篩陰性沒問題，可以繼續同住。

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「果不其然她確診了…」，原PO表示，室友沒有防疫觀念，隔離期間也不常戴口罩，還會在公共區域講電話，她們幾人則害怕室友陰轉陽，只能幫忙消毒室友的座位、觸摸過的物品，「照理來說，她應該要在第一天得知被匡列就打包行李回家或是去防疫旅館，而不是待在宿舍拖我們下水」，「萬一留下後遺症怎麼辦」。

女大生認為，室友被列為隔離名單時，校方就應該積極作為，而不是態度消極不在乎學生的健康與安全，「不知道通過幾次電話，在她採檢陽性之前，學校都態度強硬，不處理這個案件。如果在第一天將與確診者密切接觸的同學做適當的處理，我們就更不會有確診的風險，形成更大的傳播鏈。X！我們真的很可憐」。

不少逢甲大學的學生看完紛紛留言，「我也是住宿生，跟原po有一樣的經歷,並且正在經歷中，在跟她住的那幾天真的會精神崩潰」、「今天早上有看到兩個人坐防疫計程車」、「很好啊，昨天還在誇學校願意放寬上課方式，今天就爆出宿舍消極安排密切接觸的同學。真的很扯…練蠱大作戰」、「我們班上也差不多，如果不是同班同學告訴我，我根本不知道班上有人確診，班導教官都知道，但都不跟我們說，我真的不知道是什麼心態」。

▼女大生全文如下。（圖／翻攝Dcard）

▲▼逢甲宿舍居隔者「陰轉陽」！同房女大生崩潰。（圖／翻攝Dcard）

▲▼逢甲宿舍居隔者「陰轉陽」！同房女大生崩潰。（圖／翻攝Dcard）

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