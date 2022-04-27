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居家隔離3+4急拍板　國民黨怒問：防疫三寶何時到？

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

為因應本土疫情，中央宣布居隔縮短為3+4天，已居隔超過3天者自27日開始解除隔離。國民黨今召開記者會，批評政策倉促上路，「防疫三寶何時到？」

文傳會副秘書長王育敏表示，居家隔離倉促改採3+4的政策，有「人力少、欠周延、風險高、監督難、快篩缺」等多重問題產生，居隔者可能3天期滿仍可能未收到通知單及防疫物資；弔詭的是，自主防疫期間，學生不能到校上課，但家長卻可外出上班，規劃實在欠周延；隔離政策太快放鬆也可能導致重症與死亡風險大增；之後的自主防疫全仰賴居隔者的良心，更難以監督居隔者遵守防疫規範；而居隔期間每人至少需5劑快篩，但目前從個人到地方政府單位都有快篩試劑不足的問題，難道現在中央政府快篩準備充足了嗎？

王育敏表示，現在行政院長蘇貞昌一下令，就倉促訂出居家隔離3+4的政策，急就章的結果導致問題一籮筐！這都是政府無能的結果。另外，近來還有媒體指出衛福部長陳時中即將參加WHA的周邊會議，但國內疫情仍持續延燒，為什麼陳時中可以在這個時候跑出國外，而不請他人代勞？陳時中應該要扮演好自己的角色，而國民黨也會持續監督政府防疫作為，為民眾守護健康。

文傳會副秘書長李彥秀表示，日前蔡英文總統要民眾「冷靜」應對疫情變化，但台灣不僅缺快篩、缺疫苗，還缺治療藥物！還有許多家長憂慮地向民代詢問要不要打莫德納疫苗？李彥秀質疑，陳時中說兒童五月份能施打輝瑞疫苗，但這到底是陳時中的政治承諾，還是安撫家長們的話術？指揮中心拿疫苗施打意願表給家長填寫，實際上到底有沒有給家長選擇的機會？指揮中心在疫苗、快篩、藥物都準備不足的情況下，要家長承擔兒童施打莫德納的副作用風險，家長該如何勾選意願表？國人又該如何冷靜？

醫療委員會主委蔡明忠表示，周玉蔻的事件給醫療界的觀感非常不好，尤其在醫療量能緊繃下，卻要辛苦的醫護人員到府為特定人士作檢驗，絕對是不好的示範！另外，台灣不分族群，中重症的患者皆越來越多，民眾憂慮政府能不能在萬一確診後給予妥善照顧、充足的醫療量能與藥物支持，但政府卻遲遲未將治療藥物、快篩試劑備齊，讓人難以理解！在兒童疫苗部分，政府也應該給予家長具臨床實驗數據支持的BNT疫苗作為選擇。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民則表示，現在Paxlovid的新冠口服藥國內只儲備18萬劑，而實際上這款口服藥主要用來治療輕中度的感染者，在後期治療上應該更為普及，而中央流行疫情指揮中心也應該告訴大家目前的使用狀況、使用量為何？儲備足不足夠？否則，輕中症患者如果不能儘早期獲得藥物治療，進而造成病情持續惡化，這絕對不是大家樂見的結果。

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