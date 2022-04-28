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竹市+113！推「居家關懷line@」單一窗口　招募時薪護理人員

▲0428新竹市防疫。（圖／新竹市府提供）
▲因應防疫新政策，市府推出「新竹市居家照護關懷line@」，以當一窗口方式解答或回覆民眾疑問與需求。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市新增113名確診個案， 竹市今（111）年以來已累積615名確診個案，目前已有99人康復出院，0例重症，100%皆為輕症或無症狀個案，另有居家隔離1,539人。 此外，竹市目前有26校因確診持續停課或停班中。

衛生局說明，民眾若自覺有相關確診症狀，可自行至國軍社區篩檢站採檢，該站昨（27）日共計篩檢517人，目前已檢測出3人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

▲0428新竹市防疫。（圖／新竹市府提供）

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▲新竹市今日新增確診113人，0例重症，100%皆為輕症或無症狀個案。

衛生局表示，竹市目前「確診者居家照護」，截至今（28）日中午已收案共285人。

今日線上直播，市長林智堅特別宣布新竹市府成立「新竹市居家照護關懷line@」 ，以單一窗口處理防疫期間的必要需求，所有民眾只要與居隔、防疫相關問題或是需求，都可以透過「新竹市居家照護關懷line@」尋求解答或協助。

▲0428新竹市防疫。（圖／新竹市府提供）

▲掃描照片中的條碼即可加入「新竹市居家照護關懷line@」。

市府也呼籲民眾，自4月27日起中央流行疫情指揮中心取消簡訊實聯制，請民眾多加下載利用「台灣社交距離APP」，未來APP將加入宣導功能，讓有接觸史的民眾能更清楚如何做好自主防疫。

因應居家快篩試劑實名制自今4月28日上路，新竹市有84家藥局參與實名制快篩試劑販賣據點，民眾可自(https://reurl.cc/p1g40e) 查詢販售地點，並依照身分證字號尾數分流購買，希望讓更多有需者買到平價的實名制家用快篩試劑，以利控制疫情，並維護民眾健康之權益。

市府表示，隨著確診個案、居家隔離人數與日俱增，市府防疫人力的負擔也日益加重。為了完善防疫體系，即日起招募三班制時薪「護理人員」，將提供衛福部經費補貼工作津貼，主要工作為接聽防疫電話、協助疫調、關懷確診個案及居隔者等三個任務，報名電話035355191轉249，工作日期則待招募後再行安排。

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