快訊／脫罩與確診外賓一起用餐　盧秀燕「有隔板+防疫距離」

▲脫罩與確診外賓一起用餐 盧秀燕「有隔板、遵守防疫距離」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長昨（27）日下午接獲通知，市長盧秀燕26日下午1點接見訪客的行程中，有一名訪賓在PCR陽性確診，盧秀燕在快篩陰性後，也返回住所進行居家隔離。盧秀燕今天以視訊方式召開記者會，坦言當天與外賓會面時曾短暫拿下口罩飲食，但都有設置隔板、並保持適當安全距離。

市府表示，依照中央居家隔離新制，市長居家隔離期為4月27日至4月29日三天，從4月30日起將進行四天自主防疫，第7天快篩陰性5月4日起解除自主防疫。陪同市長接見，匡列居隔對象包括市府顧問黃國瑋、新聞局長鄭照新，兩人也在快篩陰性後，立即返家進行居家隔離，居隔時間與規範均依中央規定進行。

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盧秀燕指出，疫情升高以來，市府對於市長接見外賓有一定的防疫措施，當天下午雙方是在市長專用會議室接見，該會議室院本就有設置隔板；由於此次見面時間是中午，按照往例有安排簡單飲食。盧秀燕強調「過程中都有按照防疫規範，有隔板、有一定距離」

盧秀燕也提到，昨日下午接獲通知有訪賓確診，以身作則快篩陰性後，立即返家居家隔離，為持續透過視訊出席每場重要會議，手機也傳來很多朋友關心訊息，真的很感謝朋友們，她身為媽媽，家裡都有準備吃的，她也打算這段時間「降肉」，趁機變瘦。