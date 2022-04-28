　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／脫罩與確診外賓一起用餐　盧秀燕「有隔板+防疫距離」

▲台中再灑3張熱點足跡，超巨KTV、錢櫃又入列…夜店阿曼王國。（圖／記者游瓊華攝）

▲脫罩與確診外賓一起用餐　盧秀燕「有隔板、遵守防疫距離」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市長昨（27）日下午接獲通知，市長盧秀燕26日下午1點接見訪客的行程中，有一名訪賓在PCR陽性確診，盧秀燕在快篩陰性後，也返回住所進行居家隔離。盧秀燕今天以視訊方式召開記者會，坦言當天與外賓會面時曾短暫拿下口罩飲食，但都有設置隔板、並保持適當安全距離。

市府表示，依照中央居家隔離新制，市長居家隔離期為4月27日至4月29日三天，從4月30日起將進行四天自主防疫，第7天快篩陰性5月4日起解除自主防疫。陪同市長接見，匡列居隔對象包括市府顧問黃國瑋、新聞局長鄭照新，兩人也在快篩陰性後，立即返家進行居家隔離，居隔時間與規範均依中央規定進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼盧秀燕昨天接見訪客，不料下午被告知，對方確診，目前已快篩陰性，返家居家隔離。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕指出，疫情升高以來，市府對於市長接見外賓有一定的防疫措施，當天下午雙方是在市長專用會議室接見，該會議室院本就有設置隔板；由於此次見面時間是中午，按照往例有安排簡單飲食。盧秀燕強調「過程中都有按照防疫規範，有隔板、有一定距離」

盧秀燕也提到，昨日下午接獲通知有訪賓確診，以身作則快篩陰性後，立即返家居家隔離，為持續透過視訊出席每場重要會議，手機也傳來很多朋友關心訊息，真的很感謝朋友們，她身為媽媽，家裡都有準備吃的，她也打算這段時間「降肉」，趁機變瘦。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
台積電買在588　卡山頂淚「上面好冷」！釣出688T大學長
暴跌10°C時間曝！「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化
國研院代理副院長葉文冠驚傳猝逝！　享年58歲
女兒IG穿短上衣露「纖細水蛇腰+美腿」　小S急了秒發警告
快篩陽怎麼辦？　北市：先當自己確診
春風開腔：不是刺青、賺點錢就叫兄弟！　暗示「別當壞榜樣」
台61線4大車連撞「驚見坦克」！　白色休旅「神功護體」被包夾
快訊／創投聞人搞內線狠撈　同欣電董座陳泰銘列證人約談
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

為搶買快篩劑！她驚見老人暴衝過馬路...嘆：像移動式神主牌

快篩試劑實名制開賣　宜蘭縣這92處開買...下載App查得到

居家照護或隔離免煩惱　宜縣府1999可幫採買、倒垃圾、顧寵物

新鮮人限定！TOEIC專案考成績直送知名企業

勞動節暴跌10°C！連假3天「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化

5成兒少害怕染疫死亡！停課居家「生活滿意度下降」6成想返校

只想曖昧？12星座4表現　看出他是否真心喜歡你

快訊／台中公布30熱點足跡　廣三SOGO、老虎城提早閉店清消

台東再+35！累計81生7師確診　實名制快篩試劑開賣地點曝

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

為搶買快篩劑！她驚見老人暴衝過馬路...嘆：像移動式神主牌

快篩試劑實名制開賣　宜蘭縣這92處開買...下載App查得到

居家照護或隔離免煩惱　宜縣府1999可幫採買、倒垃圾、顧寵物

新鮮人限定！TOEIC專案考成績直送知名企業

勞動節暴跌10°C！連假3天「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化

5成兒少害怕染疫死亡！停課居家「生活滿意度下降」6成想返校

只想曖昧？12星座4表現　看出他是否真心喜歡你

快訊／台中公布30熱點足跡　廣三SOGO、老虎城提早閉店清消

台東再+35！累計81生7師確診　實名制快篩試劑開賣地點曝

蘇貞昌、徐國勇視察永康水資源回收中心　黃偉哲盼許台南市民不缺水的未來

曾負債累累...法拉利歌手賺錢不敢用　「衣服穿五年」破了也不換

百萬網紅確診痊癒3個月　留「兩大後遺症」：身體微恙就激發病毒

柯瑞對兄弟僅失1分自認僅用6成實力　週六先發再觀察

校內險遭性侵！校長竟公開受害女生姓名逼轉校：他是高材生

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

疫情焦慮、工作壓力兩頭燒！藥師呼籲「3大面向」好好顧身心

強尼戴普三怪癖！出庭要帶小熊軟糖　「閒到開始畫畫」真實原因曝

蔡其昌偕4立委拜會何欣純展現團結　蔡：2人關係根本無縫可插針

味全龍新洋砲升一軍　郭天信、張政禹不在出賽名單

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

前台大醫示警：這2件事別做了！「6大防疫原則」曝光

鳳梨轟連千毅爆案外案！正妹上直播只拿3000元

基隆女確診家中病逝　女兒視訊引魂7次才成功

快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光

社交距離APP「藏2個巨雷」　鄉民喊拒用！

取消實聯6大百貨商場因應整理

即／台中本土確診+621　 高中職以下「停課10天縮成7天」

快訊／快篩實名制健保系統當機　藥局暫停販售

更多熱門

相關新聞

北市50萬確診是累計　柯文哲：看圖卡縱軸也知道　

北市50萬確診是累計　柯文哲：看圖卡縱軸也知道　

台北市長柯文哲26日在北市防疫記者會上，推估到5/18單日確診數累計達50萬，然而北市提供的圖卡中，卻未寫明是「累計」，有人因此誤以為是當天的確診數。對此，柯文哲28日表示，圖卡沒有做錯，只是累計沒寫在裡面，但看縱軸的刻度也知道啊。

兼顧專責病房及檢疫所　東馬醫護成另類隔離族

兼顧專責病房及檢疫所　東馬醫護成另類隔離族

南投+39！草屯14例、埔里10例為最多　

南投+39！草屯14例、埔里10例為最多　

竹縣+115　居家照護防疫包取消快篩劑

竹縣+115　居家照護防疫包取消快篩劑

即／花蓮+303　宣布不再公布源頭

即／花蓮+303　宣布不再公布源頭

關鍵字：

盧秀燕居隔確診疫情

讀者迴響

熱門新聞

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面