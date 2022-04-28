染疫確診壓力大！正向接受治療　醫師分享「安住身心靈」妙方

▲▼羅慶徽副院長透過廣播系統、視訊通話方式，分享「安住身心靈妙方」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著新冠肺炎疫情持續發展，看著疫情指揮中心公布每日新增確診人數持續破千，全民都感受到疫情帶來的壓力，尤其是確診者、密切接觸居家隔離者，心理上更是受到了很大的壓力。花蓮慈濟醫院心理治療與諮商中心主任林喬祥表示，未知容易帶來恐懼，這時候需要用正確的知識與態度來面對疫情，才能早日恢復正常的生活，花蓮慈院團隊也整理了「安住身心靈妙方」來幫助確診者與居隔者調適心理壓力。

現實狀況中，確診者會隔離接受治療，之後回到職場或是回到家，有時候會受到外界異樣的眼光看待，甚至因此造成心理創傷。林喬祥主任表示，可以想像接下來的這段時間，疫情會進入一個新的階段，受感染的確診個案會明顯增多，如果要解決確診者或居隔者的心理壓力，就要先了解壓力的來源。

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其實確診者與居隔者需要隔離，最主要的兩個原因就是為了保護自身身體，還有避免對醫療的照護量能造成不可負荷的影響。以個人而言，對確診的心理壓力，首先來自於擔心疾病對身體的影響，但其實這一點，絕大部分的人都可以透過適當的治療，減輕疾病對身體的影響，若是及時採取相關適當的治療與防疫措施，有很大的機會可以避免最壞的狀況發生。

另外會帶來壓力的，就是擔心對家人或周遭親友的影響，這一點真的很需要大家共同注意防疫保護措施，盡可能的避免在不知情的情況下，感染到更多人，一但發生需要隔離的狀況，提醒大家先不要驚慌，要按照防疫指揮中心與地方主管機關的指引去做，在緊張的時候有個具公信力的依據可以遵守，是維持社會秩序與安定心理很重要的方式。

林喬祥主任表示，除了確診者、居隔者以外，周圍的民眾在心理上，有些人會恐慌、會誤解，甚至是對確診者有不理解的看法，但是隨著對疾病越來越認識，大家應該要有正確的觀念，去看待疫情的發生。而確診者也要避免被少部分人因為不了解而產生的看法及態度影響，這樣會讓心理狀態變得更不好。如何利用治療或隔離的時間，去面對與接受，是確診者與居隔者重要的課題，所以，花蓮慈濟醫院團隊準備了一系列「安助身心靈妙方」

「維持規律的生活，以及適當的運動，對心理健康很有幫助。」花蓮慈院的醫療團隊整合「加強免疫系統穴位按摩」、「平靜的心啟動健康」、「茹素宣導」、「祈禱」等身心靈健康促進影片，彙整成第一波的安住身心靈妙方，首先在加強型防疫旅館中，分享給接受隔離的住民。花蓮慈院護理部副主任王淑貞也特別感謝慈濟基金會與許瑞云醫師同意分享影片，讓大家能夠得到心靈上的舒緩。

林喬祥主任表示，早期疫情嚴重的時候，大家的生活型態受到的影響很大，但是現在隨著疫苗接種率的普及，大家對疾病的了解與認識，從防疫主管機關的訊息，可以看得出來，在認真看待防疫的同時，我們不需要過度的緊張，應該避免讓自己處在一個高壓的生活環境。如果必須做隔離的時候，生活環境的確會比較受限，這時候要注意自己的心情，不要讓自己進入焦慮不安，甚至是病理性的焦慮，如果本來就有焦慮問題的人，可以適時地接受醫療藥物的協助。像是花蓮慈濟醫院提供的視訊門診，就有開放給加強型防疫旅館的住民，讓有需要的人，輕鬆地接受到專業醫療的協助。

▲林喬祥主任表示，要解決確診者或居隔者的心理壓力，就要先了解壓力的來源。

現在是網路很發達的時代，在隔離的時候，可以透過網路接收放鬆心理、促進心理健康的影片、音樂與文字，找一個適合自己的方式去練習，讓自己放鬆下來，也會感覺到隔離的時間過得比較快。

林喬祥主任提醒，如果有需要的時候，請大方尋求醫療的協助，透過適當的心理建設，充分掌握正確的資訊，做正確的事情，彼此互相關心，希望能讓所有的人走過疫情的影響，早日恢復正常的生活。

安住身心靈妙方的網址連結

加強免疫系統穴位按摩：https://reurl.cc/VDEXq6

平靜的心啟動健康：https://reurl.cc/x9G04N

茹素宣導：https://reurl.cc/VDEXlQ

祈禱：https://reurl.cc/Rr01gD