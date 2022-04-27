防疫險白保！確診5天啥都沒拿到「已經快好了」他怒：超前在哪

▲家人從確診到感覺快好了，確診單、隔離單、快篩試劑都沒拿到。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《1922打不通 居隔7天「還沒收到通知書」！網怒灌爆市長FB：像孤兒》，居家隔離「3+4」新制上路，亂象叢生，基層防疫人員抱怨準備不足，更有民眾確診、居隔好幾天卻無人聞問，連通知書都沒拿到就要解隔了。就有網友家人也發生這樣的情形，忍不住在PTT的Gossiping板上質疑「超前部署在哪裡？」

這位網友今（27）日表示，家人上星期六（23）傍晚覺得喉嚨不適，「想辦法生出一支快篩，兩條線確診（應為陽性，不一定確診），因為是星期六晚上了，全家一團亂」，就先將確診家人留在房間裡，其他人想辦法到別的地方隔離，他也一邊查詢要去哪做PCR，隔天一早就帶家人前往醫院。

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當時，醫院有針對「有無症狀」做分流，有症狀的民眾PCR完後，會拿到藥物告知要回家服用，而原本要等待48小時才會得知的檢驗結果，晚上9點多用健保快易通就查到了，確定家人是確診後，就開始漫長等待。原PO因為想詢問如何匡列密切接觸家人，星期一試圖打1922、衛生局，結果都是忙線狀態，讓他有種「抱歉！人力不足了，你們自己判斷」的感覺。

▲家人快篩後出現兩條線確診。（示意圖／記者林悅翻攝）

直到星期二，終於有政府人員打來確認一些事項，「但家人小感冒其實也快好了，沒什麼不適了！總之呢，現在確診 因為太多人中獎、超過負荷，所以會慢很多天才會通知。」原PO強調，他沒有要批評衛生局的人員，知道大家都很辛苦，不過到目前為止，「1.確診單還沒拿到」、「2.隔離單還沒拿到」、「3.快篩試劑沒拿到」，但家人的「小感冒」已經快好了，才會疑問超前部署在哪？

他也在留言處坦承自己蠻生氣的，「快篩試劑沒有發，密切接觸者3+4要用五支快篩哪裡生出來？」而且痊癒之後，還是要快篩陰性才能出門，讓他傻眼的是，「啊就沒有快篩啊= =」。至於有人開玩笑直呼「出險囉～」原PO就說確診家人、密切接觸者確實都有保防疫險，但可能根本拿不到，「沒給確診通知書，也還沒問密切接觸者有誰，小感冒已經要好了。」