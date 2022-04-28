實名制快篩「庫存數量地圖」準嗎？　記者實測！藥局：5分鐘就賣完

記者施怡妏／採訪報導

家用快篩實聯制今首開賣，全台一早藥局、衛生所擠滿排隊人潮，健保署提供「藥局存量地圖」查好附近藥局哪裡還有庫存，就不用白跑一趟了，不過上面顯示的數量真的準嗎？《ETtoday新聞雲》記者實際致電詢問還有庫存的店家，對方都表示「早就賣完了」，地圖上的數據僅能當作參考用。

▲藥局9點準時開始發放號碼牌。（圖／記者邱中岳攝）

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為避免民眾白跑一趟，健保署提供家用快篩試劑供需資訊平台，有4種快篩存量地圖可快速找到你家附近藥局哪裡還有貨。【COVID-19實名制快篩試劑地圖】 【台灣COVID-19快篩試劑購買地圖】 【家用快篩熱度圖】 【LINE搜尋】（需掃碼加LINE）

記者實際到「家用快篩熱度圖」的網站查詢，雖然網頁跑很慢，偶有出現連不上的狀況，但還是能夠正常開啟網頁，查詢周圍還有哪些藥局有販售快篩試劑，還有庫存量。雖然目前不少藥局都還顯示「有庫存」，但實際致電給店家，卻收到「全部已賣光」的回應。

▲雖然顯示有貨，但都是有民眾預訂的。（圖／翻攝自家用快篩熱度圖）

店家表示，很多民眾一大早就到門口排隊，由於系統出現當機問題，因此先發放號碼牌給民眾，等待今日有空再回到藥局領取，因此數據上雖然顯示還有庫存，但其實都是民眾一早去排隊預定的，實際上已經賣完了。店家透露，很多人都是一早就在門口排隊，78張號碼牌在9點開門後，5分鐘就全數發完了，不過店內還有販售自費的快篩試劑。

據了解，指揮官陳時中今日在記者會上說明，今天總計有4965家販售41.5萬人份，到下午1點為止，已經有1677家完售，售出數量24.4萬，已經超過供貨一半。

而今早8點40幾分出現當機問題，陳時中也解釋，該時段為醫院上傳影像資料熱門時間，等於上傳資料比平常高出一倍，健保署緊急把另一系統量能挪移，15分鐘就恢復正常。