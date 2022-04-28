宜蘭+171！師生新增19人染疫佔最多　累計78校187人確診

▲▼宜蘭衛生局公布4/28新增171例，其中，師生＋19，累計至今受影響78校、176生、11教職員確診。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4/28新增171例，其中，師生＋19，累計至今受影響78校、176生、11教職員確診；至於南澳鄉部分，新增6人確診，相關個案正在疫調中；魚販案部分，無新增確診者，目前累積48人確診，另，宜蘭收容所案無新增個案，收容所累積確診人數為254人。其它個案部分，目前有15名個案已知感染源，其餘個案的感染源尚待釐清中。

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宜蘭4/28新增171例，其中新增最多的是學校方面，新增確診學生數17人、教職員工2人，新增全校停課部分為蘇澳鎮立幼兒園、學進國小附設幼兒園、私立達文西幼兒園、私立愛貝爾幼兒園等4校；新增部分班級停課為頭城家商、中山國小、學進國小、大溪國小、內城國中小、私立中道幼兒園、玉田國小附設幼兒園、南安國小附設幼兒園等8校，受影響學校共78校，176位學生、11位教職員確診。

至於南澳鄉部分，新增6人確診，相關個案正在疫調中；魚販案部分，無新增確診者，目前累積48人確診。另，宜蘭收容所案無新增個案，收容所累積確診人數為254人，包含30名工作人員、4名工作人員的親人和220名收容人，縣府將持續提供醫療照護協助其恢復健康。其它個案部分，目前有15名個案已知感染源，其餘個案的感染源尚待釐清中。