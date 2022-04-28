北農156人確診！　蔣萬安提4方針：北市府應優先提供快篩

▲立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

北農疫情持續擴大，截至週27日已經有161人確診，其中就有不少拍賣員、理貨員染疫，對此，立委蔣萬安表示，自己接獲陳情，第一線作業人員染疫情況嚴重，蔣也提出4點呼籲，包含：提供適量快篩確保「以篩代隔」、聯繫新北市府建立應變機制、建立人力支援調度機制、研議照顧津貼等。

蔣萬安指出，剛剛接獲北農內部員工著急反應，第一線作業人員（理貨員、拍賣員）染疫隔離狀況嚴重，目前全體員工都停止休假，一人更身兼好幾份工作，大家都很擔心會被傳染。

對於員工反應的事項，蔣萬安也呼籲北市府跟北農作4項應處措施：

一、市府優先提供適量快篩試劑給北農，確保「以篩代隔」正常運行。

二、主動聯繫新北市府，建立應變機制，協調新北果菜市場必要時後續協助散貨供貨。

三、建立人力支援及調度機制，加強防疫措施，除了讓在職員工無後顧之憂，更避免感染隔離後因人力不足造成市場機制停擺。

四、研議防疫生活照顧津貼，讓染疫員工不用擔心生計問題。

蔣萬安指出，為了維持大台北蔬果穩定和民生物資供應，北農員工是守護城市正常運作的第一線無名英雄，真的辛苦了，在防疫政策轉向病毒共存的階段的關鍵時刻，北農絕對是重要的堡壘，「市府和市民要成為北農員工的後盾，攜手度過此刻的疫情難關！」