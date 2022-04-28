公視台語台圖卡疑暗諷柯文哲「練痟話」　他諷：網軍就養在公視？

▲公視台語台「看面冊學台語」圖卡。（圖／翻攝公視台語台）



記者陳家祥／台北報導

公視台語台在臉書上「看面冊學台語」單元中PO出圖卡，疑似暗諷民眾黨主席、台北市長柯文哲在「練痟話」，引來民眾黨反擊。民眾黨桃園市楊梅區議員參選人張清俊表示，公視在2019年拿了4億元成立台語台，結果這人民的血汗錢，居然成了資助民進黨豢養側翼的經費，「難道網軍就養在公視？」

本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲日前拋出「軟性封城」，引發爭議。公視台語台在臉書上「看面冊學台語」單元中PO出圖卡，畫面中民眾拿著手機，看著一個戴眼鏡、灰髮、雙手交疊的男子說「封起來」，忍不住說出「練痟話」，遭指是在暗酸柯文哲。

民眾黨桃園楊梅區議員參選人張清俊表示，公視在2019年拿了4億元成立台語台，結果這人民的血汗錢，居然成了資助民進黨豢養側翼的經費，網軍就養在公視？

張清俊指出，台灣公共廣播電視集團堂而皇之地製圖諷刺、攻擊在野黨，完全推翻「公共」的定義，不僅違反中立性，更像是對外昭告，台語台就是民進黨的電視台。

「NCC主委陳耀祥已經坦承，台語台此舉就是介入政治。」張清俊說，公視必須道歉 ，也必須針對此事進行調查與懲處，否則，公視未來就不再是全民的電視台，而是執政黨的電視台，永遠成為政黨的禁臠。

最後，張清俊也酸，NCC八成會說「法制組研議」，最後，就是請在野政治人物們「自主應變」。

▲台灣民眾黨議員參選人張清俊。（圖／記者林敬旻攝）